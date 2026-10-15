Троструки убица иде пред суд: Подигнута оптужница против Вехида Мурића

Аутор:АТВ редакција
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Више државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу против Вехида Мурића, који се терети да је 20. априла у једној кући у Подгорици на свиреп начин убио три особе.
Оптужен је да је жртвама Н. Х, Д. Х. и К. М. кухињским ножем нанио више убодних и убодно-резних рана, од којих су преминуле.
Окривљени је, како се терети, злочин починио око 20.00 часова у кућу у којој је претходно повремено боравио са оштећенима.
На терет му се ставља да је наведено кривично дјело извршио на свиреп начин, при чему су оштећени током наношења повреда трпјели физичке болове јаког интензитета и душевне болове, све до наступања смрти.
Оптужница је достављена Вишем суду у Подгорици на потврђивања, преносе црногорски медији.
Врховни суд Црне Горе је 21. септембра продужио за мјесец притвор Вехиду Мурићу, осумњиченом за тешко убиство три особе у подгоричком насељу Стари Аеродром.
Суд је оцијенио да постоји опасност од бјекства окривљеног уколико би се нашао на слободи,преноси Срна.
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