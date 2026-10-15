Мушкарцу одређен притвор због узгоја канабиса

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Босанској Крупи одредио је једномјесечни притвор мушкарцу чији су иницијали М.З, јер је затечен на плантажи од 100 стабљика канабиса на подручју овог града.
Притвор је одређен четрдесетдеветогодишњаку из Велике Кладуше због бојазни да ће поновити кривично дјело неовлаштена производња и стављања у промет дрога, саопштено је из Тужилаштва Унско-санског кантона.
М.З. је ухашен у понедјељак, 12. октобра, због сумње да је на подручју Босанске Крупе на земљишту, које је обрадио и припремио, посадио стабљике канабиса, те их одржавао и обрађивао ради препродаје.
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Од засађених стабљика израсло је њих 89, висине од 41 до 285 центиметара, док је осам стабљика осумњичени посјекао и врхове, дужине од 65 до 80 центиметара, окачио за сушење, преноси Срна.
Кантонално тужилаштво наставља истрагу у овом предмету.
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