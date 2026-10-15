Шпаркасе пријавио банкаре: ПОСКОК отворио предмет, проневјерени милиони?

Аутор:АТВ редакција
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Федерално тужилаштво ФБиХ потврдило је за Херцеговина.инфо да је запримило пријаву Шпаркасе банке против више запослених због сумње на неправилности и злоупотребе у раду.
Неслужбени извори говоре о могућој милионској проневјери, али износ и број укључених запослених засад нису службено потврђени.
Информације које већ дуже вријеме круже Херцеговином, нарочито Мостаром, добиле су службену потврду у дијелу који се односи на пријаву против запосленика Шпаркасе банке.
Федерално тужилаштво ФБиХ извијестило је Херцеговина.инфо да је поводом пријаве формиран предмет у његову Посебном одјелу, познатом као ПОСКОК.
Предмет се тренутно налази у почетној фази поступања, односно разматрања поднесене пријаве. Тужилаштво у одговору није навело износ могуће штете, тачан број пријављених особа ни појединости о неправилностима на које се пријава односи.
Извори блиски банкарском сектору за Херцеговина.инфо тврде да иза неуобичајеног пословања и промјена у радној атмосфери у мостарским пословницама стоје сумње на договорену и организирану проневјеру новца клијената и повјерилац.
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Према тврдњама истих извора, ријеч је о милионском износу, а у наводне неправилности било је укључено више од десет запосленика. Ти подаци нису потврђени у одговору Федералног тужитељства.
Колико су евентуалне злоупотребе трајале, засад није познато. Могућност да су се одвијале годинама такође остаје без службене потврде.
Према неслужбеним информацијама којима располаже Херцеговина.инфо, сумње су се додатно отвориле након што један штедиша није могао подигнути затражену штедњу.
Незадовољан ситуацијом, наводно је отишао у централу банке у Сарајеву и затражио ревизију својега рачуна. Тај је захтјев, према истој верзији догађаја, побудио сумњу у врху управе, након чега је покренута ревизија пословања мостарских пословница.
Неслужбене информације упућују и на промјене међу запосленима. Према тим наводима, дио мостарских запосленика замијенили су колеге из Сарајева, који већ неко вријеме бораве и раде у Мостару.
Херцеговина.инфо је банци упутила упит како би провјерили наведене информације и добили објашњење о догађањима у мостарским пословницама. До закључења овог текста одговор није стигао. Такође, одговоре нису добили ни од МУП-а Херцеговачко-неретванске жупаније.
Умјесто одговора банке, стигло је очитовање Федералног тужилаштва ФБиХ, које потврђује да је Шпаркасе доставио пријаву против више запослених. Одговор Херцеговине,инфо преносимо у цијелости:
"Обавјештавамо Вас да је увидом у службене евиденције Федералног тужилаштва ФБИХ утврђено да је Шпаркасе Банк д.д. БиХ у Мостару овом тужилаштву доставила пријаву против више особа запослених у наведеној банци због сумње на одређене неправилности и злоупотребе у раду.
Поводом пријаве формиран је предмет у Посебном одјелу Федералног тужилаштва ФБИХ, те се исти тренутно налази у иницијалној фази поступања, односно у фази разматрања поднесене пријаве", навели су за Херцеговина.инфо из Федералног тужитељства.
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