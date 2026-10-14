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Пројекат "Тројка" више не постоји

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14.10.2026 16:23

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Пројекат "Тројка" више не постоји
Фото: Facebook

Политички пројекат "Тројка" из ФБиХ више не постоји. Некада осморка, а на крају креација три политичка субјекта - СДП, НиП и НС, послије дебакла на изборима званично је угашен. Нестали су као што су и настали - преко ноћи.

Информацију да је предсједник СДП-а Нермин Никшић обавијестио колеге Елмедина Конаковића (Народ и правда) и Сабину Ћудић (Наша странка) да је пројекат угашен преноси портал Истрага.ба.

Предсједник Наше странке Сабина Ћудић демантује овакву вијест. Међутим, извјесно је да током четири године заједничког дјеловања односи партија и нису били на завидном нивоу.

"Јуче смо се на званичан позив Нермина Никшића испред СДП-а састали колеге Елмедин Конаковић, Никшић, Нермин Огрешевић и ја. Сусрет је био колегијалан и није садржавао најаву о сваком прекиду сарадње. Очекујем да ће СДП, како сам то и раније најављивала, учествовати у власти, али вам на то питање може и треба одговорити руководство СДП-а", казала је Сабина Ћудић за портал Радиосарајево.ба.

Обједињавање ових политичких субјеката имало је за циљ раподјелу власти на нивоу БиХ и ФБиХ. Међутим, ове године је СДА остварила далеко бољи резултат гдје су постали незабилазни фактор, а самим тим, угасили су и разлог за постојање фамозне "Тројке".

Анализом остварених резултата лако се да закључити да је од ове коалиције највише профотирао СДП, док су НиП и Наша странка претрпјели велику штету.

Спочитавао је то недавно и предсједник НиП-а Елмедин Конаковић. Он је поручио да су током четири године мандата он и његова странка били на највећем удару и највише истуренији, док су се остали држали по страни.

Политичко настајање и гашење

Долазак на власт био је пун контроверзи са фамозним суспендовањем устава преко ноћи од стране Кристијана Шмита. То је омогућило избацивање СДА са власти, а кум читаве операције био је тадашњи амерички амбасадор Мајкл Марфи.

Преваром дошли, преваром су се и одржавали на власти. Године заједништва на нивоу БиХ и у ФБиХ испољиле су бројне мане и контроверзе, попут именовања Раме Исака за федералног министра унутрашњих послова, али и нерад у Кантону Сарајево.

Сигуран политички пораз тројна коалиција доживјела је покушајем да СНСД избаци из власти. Полугу за такав потез пронашли су у опозицији у Републици Српској, али је акција била неуспјешна. Иако су министри из СНСД-а дочекали како крај мандата, тако и Тројке, и дан данас Елмедин Конаковић тврди да су остварили зацртано. На терет им се ставља и оркестриран процес против предсједника Републике Српске Милорада Додика, који је на крају издејствовао промјену политике према БиХ и Бошњацима најзначајнијих сила свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Тројка

Елмедин Конаковић

Сабина Ћудић

Нермин Никшић

СДП

Наша странка

Народ и правда

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