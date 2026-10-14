Пројекат "Тројка" више не постоји

Аутор:АТВ редакција
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Политички пројекат "Тројка" из ФБиХ више не постоји. Некада осморка, а на крају креација три политичка субјекта - СДП, НиП и НС, послије дебакла на изборима званично је угашен. Нестали су као што су и настали - преко ноћи.
Информацију да је предсједник СДП-а Нермин Никшић обавијестио колеге Елмедина Конаковића (Народ и правда) и Сабину Ћудић (Наша странка) да је пројекат угашен преноси портал Истрага.ба.
Предсједник Наше странке Сабина Ћудић демантује овакву вијест. Међутим, извјесно је да током четири године заједничког дјеловања односи партија и нису били на завидном нивоу.
"Јуче смо се на званичан позив Нермина Никшића испред СДП-а састали колеге Елмедин Конаковић, Никшић, Нермин Огрешевић и ја. Сусрет је био колегијалан и није садржавао најаву о сваком прекиду сарадње. Очекујем да ће СДП, како сам то и раније најављивала, учествовати у власти, али вам на то питање може и треба одговорити руководство СДП-а", казала је Сабина Ћудић за портал Радиосарајево.ба.
Обједињавање ових политичких субјеката имало је за циљ раподјелу власти на нивоу БиХ и ФБиХ. Међутим, ове године је СДА остварила далеко бољи резултат гдје су постали незабилазни фактор, а самим тим, угасили су и разлог за постојање фамозне "Тројке".
Анализом остварених резултата лако се да закључити да је од ове коалиције највише профотирао СДП, док су НиП и Наша странка претрпјели велику штету.
Спочитавао је то недавно и предсједник НиП-а Елмедин Конаковић. Он је поручио да су током четири године мандата он и његова странка били на највећем удару и највише истуренији, док су се остали држали по страни.
Долазак на власт био је пун контроверзи са фамозним суспендовањем устава преко ноћи од стране Кристијана Шмита. То је омогућило избацивање СДА са власти, а кум читаве операције био је тадашњи амерички амбасадор Мајкл Марфи.
Преваром дошли, преваром су се и одржавали на власти. Године заједништва на нивоу БиХ и у ФБиХ испољиле су бројне мане и контроверзе, попут именовања Раме Исака за федералног министра унутрашњих послова, али и нерад у Кантону Сарајево.
Сигуран политички пораз тројна коалиција доживјела је покушајем да СНСД избаци из власти. Полугу за такав потез пронашли су у опозицији у Републици Српској, али је акција била неуспјешна. Иако су министри из СНСД-а дочекали како крај мандата, тако и Тројке, и дан данас Елмедин Конаковић тврди да су остварили зацртано. На терет им се ставља и оркестриран процес против предсједника Републике Српске Милорада Додика, који је на крају издејствовао промјену политике према БиХ и Бошњацима најзначајнијих сила свијета.
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