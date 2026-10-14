Амбасада Русије у БиХ: Концерт у Сарајеву отказан под притиском радија "Слободна Европа"

Аутор:АТВ редакција
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Амбасада Русије у БиХ саопштила је да је увјерена да је одлука о отказивању концерта младих руских музичара у Сарајеву донесена под притиском Радија "Слободна Европа" који је познат по својој "зоолошкој" русофобији, што и сам буквално свакодневно потврђује малигним публикацијама о Русији.
Поводом саопштења Бошњачког института о разлозима отказивања концерта "Звијезде у успону", из руске Амбасаде су нагласили да су контакти са представницима овог института у вези са организацијом овог догађаја започели још у августу.
Домаћинима су, како наводе, биле пружене свеобухватне информације о свим аспектима пројекта, а 8. октобра је достављен плакат са логотипима свих спонзора, који је сљедећег дана објављен на друштвеним мрежама Бошњачког института без икаквих коментара.
Из руске Амбасаде напомињу и да је 12. октобра прије подне у сали Института одржана проба руских музичара, те да су представници Бошњачког института имали довољно времена да пронађу "разлоге за отказивање".
"Дубоко је жалосно што је тако угледна институција као што је Бошњачки институт схватила спекулације злонамјерника здраво за готово и пристала да буде увучена у провокативну кампању чији је циљ приказати Русију као `вјечног непријатеља Бошњака`, торпедирајући по сваку цијену развој конструктивне сарадње с најбројнијим конститутивним народом БиХ", напомиње се у одговору Амбасаде Русије на објаву Бошњачког института о разлозима отказивања концерта.
Концерти "Звијезде у успону" младих руских музичара одржан је у Бањалуци и Источном Новом Сарајеву, а у понедјељак, 12. октобра, требао је бити приређен и у Сарајеву.
Програм концерта укључује руске народне композиције, дјела Сергеја Танејева, Николаја Римског Корсакова, Сергеја Рахмањинова, Константина Мостраса, као и Фредерика Шопена, Франца Листа и Луиђија Басија.
Концерти су организовани уз подршку Фондације "Руски свијет", Московског државног конзерваторија "Пјотр Иљич Чајковски" и федералне агенције "Россотрудничество", преноси Срна.
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