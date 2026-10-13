БиХ три мјесеца на сивој листи Манивала

Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
Три мјесеца након што је Босна и Херцеговина доспјела на сиву листу Манивала због стратешких недостатака у борби против прања новца и финансирања тероризма, привредни и банкарски сектор већ осјећају посљедице. У прилогу Валерије Илић.
Трансакције које су раније проводиле у року од 48 сати, сада због додатних провјера трају између 7 и 10 дана. Налазе се под појачаним надзором међународних финансијских институција, због чега је међународни платни промет драстично успорен. Предсједник Удружења банака БиХ подсјећа да је претходни пут три године требало да БиХ буде скинута са сиве листе Манивала, када је било потребно креирати законе и подзаконске акте, међутим данас је ситуација другачија.
„Данас је ситуација нешто комплекснија, обзиром да су саме препоруке Манивала нешто комплексије, оне сада поред усвајања закона и подзаконског оквира, од нас очекују да у наредном периоду ми докажемо да тај оквир адекватно проводимо у пракси“, рекао је предсједник Удружења банака БиХ, Едиса Ражаница.
Због боравка на сивој листи Манивала испашта велики број привредника који ради са иностранством. Увећавају се проблеми са ликвидношћу, односно измирењем обавеза у земљи, расту трошкови задужења, односно финансирања.
„Због успореног међународног платног промета имамо утјецај заправо на трошкове финансирања односно наплате потраживања из иноземства, успорени ток новца, наравно, неповјерење страних купаца према нашим домаћим пословним субјектима због повећаног ризика пословања“, рекао је професор на Економском факултету Свеучилишта у Мостару, Игор Живко, те додаје:
„Сама та сива листа доста отежава пословање, поготово она отежава пословање извозника, свих привредних господарских субјеката који имају трговинске послове са иноземством“.
Како би БиХ била скинута са сиве листе, морају се испунити конкретни задаци Манивала, као међународног тијела. То укључује показивање конкретних резултата у истрагама и доношењу пресуда за прање новца и финансирање тероризма.
„Дакле, то што они пропишу ми морамо испунити, свиђало се то нама или не, а ако то не испунимо, то се десило сада када смо по други пут на сивој листи Манивала имаће сви грађани потешкоће, а камоли привредна друштва која сарађују са свијетом“, рекао је економиста, Зоран Павловић.
Из Управе за индиректно опорезивање јасни, до нас није било.
„Да је било до Царинске службе, односно УИО, БиХ не би била на сивој листи Манивала, оно што смо ми као ми као окупан тим БиХ ми ћемо испунити све своје обавезе и планове, мислим да би неке друге институције у БиХ морају учинити значајне напоре како БиХ не би никада више доспјела на сиву листу, а када је у питању УИО нити је узрок што је на сивој листи, нити ће бити проблем да буде проблем да буде на сивој листи“, рекао је директор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Зоран Тегелтија.
Док институције не испуне препоруке Манивала, БиХ остаје на сивој листи, а привреда трпи посљедице успорених трансакција и отежаног пословања са иностранством.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
19
21
12
21
09
21
08
20
55
Тренутно на програму