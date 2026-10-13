Шпирић: Слиједи ефикасно формирање власти у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Члан Главног одбора СНСД-а Никола Шпирић рекао је да се очекује да Народна скупштина Републике Српске буде конституисана до краја новембра, а Влада Српске у првој половни децембра.
Шпирић је рекао да ће након ефикасног формирања власти у Републици Српској услиједити предлагање и усвајање буџета, како би се ишло у реализацију свега што је грађанима обећано у кампањи.
"Много дуже ће потрајати слагалица у Федерацији БиХ /ФБиХ/, али ми на то не можемо утицати и нећемо чинити ништа што може да им успоримо тај процес", навео је Шпирић и додао да се очекује да Предсједништво БиХ буде конституисано у првој половини новембра.
Он је навео да је потребно разговарати о ономе што јесте надлежност Предсједништва БиХ, додајући да је много обавеза и ствари које треба довести у ред.
Шпирић није хтио да прејудицира ко би могао бити мандатар за састав Владе Републике Српске.
"О томе ће одлучити органи странке. Мислим да је довољно јасна изјава предсједника СНСД-а Милорада Додика и ту неће бити одступања. Оно што је значајно, а желим да кажем, јесте да је предсједник СНСД-а понудио разговоре не само коалиционим партнерима, него и опозицији", рекао је Шпирић за "Јуроњуз".
Он је истакао да је још рано говорити о коалицијама или партнерству, с обзиром да резултати нису потврђени.
"Оно што сигурно могу рећи је да они који желе стабилност у БиХ неће дезавуисати изборну вољу исказану на овим изборима и да ће побједници избора чинити будуће контуре власти на нивоу БиХ", рекао је Шпирић.
Подсјетивши да је јуче у Бањалуци одржан састанак руководстава СНСД-а и ХДЗ-а БиХ, Шпирић је истакао да је то био састанак дугогодишњих партнера у власти, који се добро разумију, те да је закључак да се то партнерство наставља на свим нивоима.
Он је навео да је постоји споразум који је потписан са партнерима прије избора и да ће без обзира на њихов изборни резултат подјела "колача" бити као што је био у сазиву прије избора.
"Оно што очекујемо јесте да се федерални партнери договоре ко ће чинити партнерство или коалицију из Федерације БиХ и то ће се видјети приликом конституисања федералног парламента. Сигурно је да је окосница приче по изборном резултату СДА", рекао је Шпирић.
Он је нагласио да је СНСД спреман да разговара о свему што је урађено мимо Устава БиХ, о сваком закону који није усвојен у Парламентарној скупштини БиХ, јер су то закони који не би требали доживјети имплементацију.
"Разговарати о Централној банци не значи укидање или дерогирање Централне банке, али значи разговор да видимо на који начин та банка може дати снажнији допринос економском развоју БиХ", појаснио је Шпирић, који је и члан Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Указао је да је потребан разговор о дипломатији, која је, поготово у вријеме тројке, била камен спотицања.
"Многе лажи о Републици Српској и њеном руководству, као и оптужбе су преко дипломатске мреже и министра спољних послова изнесене вани. Желимо сасвим отворено да разговарамо о једнаким правима Срба, Бошњака и Хрвата када је дипломатска мрежа у питању", поручио је Шпирић.
Он је рекао да је Република Српска спремна да разговара о свим отвореним питањима.
"Сарајево је до сада водило политику да мијења друге, да покушава преко контроле правосуђа да прогони друге. Сјетите се само процеса који је вођен против предсједника Додика и људи око њега. А заправо, прави одговор је да Сарајево мијења себе", рекао је Шпирић.
Шпирић је честитао побједу изборним побједницима, као и свим бирачима на фер и демократски исказаној вољи, преноси Срна.
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