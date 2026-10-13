Колико новца вам је потребно за пун резервоар у Бањалуци?

Аутор:Марија Милановић
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Сваки фенинг ниже на бензинским пумпама, возачима доноси привремено олакшање, али не и трајно рјешење за кућни буџет.
Иако је цијена дизела у Бањалуци у паду, рачуница на крају точења и даље брине грађане.
Пад цијена је дјелимично олакшао трошкове, али грађани кажу да је изазовно сваки пут доћи на бензинску пумпу.
„Тренутно је скупо за ове наше услове. Цијене су веома високе“, рекао је један од грађана за АТВ.
Други, како каже, као студент редовно прати цијене и као велики број возача нада се да ће цијене пасти.
„Висока је цијена горива, ево скоро 4 марке. То је високо за наша примања и не осјети се појефтињење нешто. Ево, ја гледам цјеновник и он мени исто изгледа“, рекао је један од возача.
Из Удружења за заштиту потрошача ДОН поручују да је снижена цијена горива само тренутно олакшање, али не и трајно рјешење за живот грађана.
„Цијене горива су у паду и у нашој земљи, што је и у другим земљама у региону и у Европској унији, али ми ето некако увијек каснимо да дође до пада цијена и увијек то правдајући залихама, које смо имали раније. Међутим оно што се код нас никако не дешава, а то је да поред пада цијена горива дође до пада цијена основних намирница за живот, а чија поскупљења редовно правдам поскупљењем цијена горива“, поручују уз ДОН-а.
Остаје питање да ли ће доћи до пада цијена појединих животних намирница или ће ипак доћи до „тихог“ поскупљења, како поручују из ДОН-а.
Цијена дизела у Бањалуци на појединим пумпама према неким подацима износ 3, 62 КМ, док се на неким продаје за 3,70 КМ, а постоје и оне, које су скупље.
За резервоар од 50 литара, потребно је најмање 181 КМ. Иако је гориво појефтинило, издвајање за ауто постао је прави луксуз и она најизазовнија рачуница када је у питању кућни буџет.
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