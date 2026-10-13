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Аца Кос хоспитализован, Чеда Јовановић га гурао на болничком кревету

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13.10.2026 18:46

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Аца Кос хоспитализован, Чеда Јовановић га гурао на болничком кревету
Фото: Printscreen/Youtube

Најбољи пријатељ бившег политичара Чеде Јовановића, Александар Кос, завршио је у Ургентном центру због прелома ноге.

Аца Кос се данас огласио из болнице, а Чеда је, као прави другар, све вријеме уз њега.

На снимку који је Кос подијелио на Инстаграму види се како бивши политичар гура болнички кревет на којем је лежао Аца, чија је нога у гипсу.

Објава на Инстаграму
Објава на Инстаграму

"Лако је мени кад ми је пријатељ доктор за живот, а плус има пријатеље докторе за све врсте прелома. Хвала ортопедији Ургентног центра", написао је Александар Кос.

Аца није открио како је задобио прелом, а пред њим је сада дуг процес опоравка.

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Тагови :

Александар Кос

чедомир јовановић

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