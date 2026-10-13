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Добријевић и Бубања на ФНЦ 35 у Подгорици

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13.10.2026 19:32

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Бањалучки кикбоксер Стефан Добријевић поново ће у кавез ФНЦ промоције. Он ће 7. новембра у Подгорици имати реванш против домаћег борца Луке Бубање.
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалучки кикбоксер Стефан Добријевић поново ће у кавез ФНЦ промоције. Он ће 7. новембра у Подгорици имати реванш против домаћег борца Луке Бубање.

Прошле године је Добријевић славио прекидом против истог ривала у дворани ''Морача''.

Бубања је изразио жељу за реваншом, Добријевић није имао дилему, јер је исти обећао у говору послије побједе, а ФНЦ је одлучио да поново споји два борца.

Меч ће се одржати у К1 дисциплини са малим рукавицама у категорији до 80 килограма.

Бањалучанин је имао заказан бокс голим шакама у БКФЦ организацији против Стефана Негуцића, али је догађај у Београду пролонгиран.

Сада се окреће обавезама за меч против Бубање гдје га очекује нови меч у врелој атмосфери.

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Тагови :

Стефан Добријевић

ФНЦ

кикбокс

турнир

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