Данац дао 17 голова на једној утакмици и изједначио рекорд Лиге шампиона!

Аутор:АТВ редакција
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Матијас Гидсел још једном је демонстрирао рукометну магију и потврдио статус најбољег играча данашњице. Данска суперзвијезда одиграла је меч за памћење у побједи Фуксе Берлина над Портом (40:32) и тако са 17 голова изједначила вјечни рекорд по броју постигнутих голова на једној утакмици Лиге шампиона.
Гидсел је у трећем колу Групе А био једноставно незаустављив за одбрану португалског тима. Решетао је мрежу из свих могућих позиција и већ до одласка на одмор сакупио седам погодака, утрвши пут Нијемцима до вођства од 20:17 на полувремену.
Оно право услиједило је у наставку.
У другом дијелу игре дански десни бек убацио је у још већу брзину и додао још десет голова. Утакмицу је завршио са невјероватних 17 погодака из свега 19 покушаја. Оно што ову партију чини дословно историјском јесте податак да ниједан једини гол није дао са линије седам метара, све је дошло из отворене игре.
Са процентом шута од астрономских 89 одсто, Гидсел се златним словима уписао у историју најелитнијег европског клупског такмичења.
Ових 17 голова до сада је пошло за руком само Хесусу Мартинезу, који је далеке 2009. године у дресу Ваљадолида спаковао исту порцију голова у мрежу солунског ПАОК-а. Ипак, Данцу је за овај подвиг било потребно само 19 удараца, што довољно говори о каквој се непогрешивој машини ради.
Захваљујући овој побједи, Фуксе Берлин је направио огроман корак ка наредној фази. Њемачки великан је иначе финалиста посљедња два издања Лиге шампиона, а из ове групе двије најбоље екипе иду директно даље.
Иако има тек 27 година, Гидселова витрина са трофејима већ сада изгледа као музеј. Са репрезентацијом Данске има два олимпијска злата и три титуле свјетског шампиона, док се 2026. године попео и на врх Европе.
(Телеграф)
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