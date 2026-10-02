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Скијашка звијезда (29) погинула у лавини

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02.10.2026 18:28

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Лавина планина Непал
Фото: Pexel/Alexandru MnM

Свијет зимских спортова потресла је трагична вијест о погибији двадесетдеветогодишње француске фрирајдерке Жилијет Вилман. Како преноси портал „Паудер“, она је изгубила живот у лавини у аргентинском дијелу Патагоније.

Несрећа се одиграла у уторак на планини Серо Крестон (2.050 метара), недалеко од Ел Чалтена, мјеста познатог као популарна дестинација за алпинисте, скијаше и планинаре. Током скијања у области Лаго дел Дезијерто, њу и њеног супруга Пјера-Идриса Мехдија (30) захватила је снажна лавина која их је носила готово 400 метара.

Према информацијама Одјељења за безбједност Санта Круза, прва дојава о несрећи примљена је око 12.30 часова. Хитно су активиране горска служба спасавања, управа националног парка и остале надлежне службе. На терен је одмах упућена спасилачка екипа опремљена носилима, дефибрилатором, кисеоником и неопходним сетом за прву помоћ.

Нажалост, убрзо је услиједио трагичан епилог. Спасиоци су пронашли Жилијет затрпану под метар и по снијега, али је за њу већ било прекасно. Њен супруг је извучен жив и одмах му је пружена неопходна медицинска помоћ. Аргентинско Министарство безбједности потврдило је да се он опоравља и да је ван животне опасности.

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Тагови :

Лавина

Аргентина

несрећа

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