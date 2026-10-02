Билећани против соларних панела

Аутор:Бојан Носовић
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Неколико стотина Билећана поново је гласно рекло НЕ соларним панелима поред кућа, имања и изворишта. Окупили су се пред општину а све због плана изградње соларне електране Билећа 1 која би тврде мјештани потпуно угасила живот у неколико села.
„Живота на тим просторима нема, ту је много људи који су везани за то подручје које је притиснуто том електраном. То је наша Војводина ми друге Војводине немамо“, каже Мићо Џелетовић.
„Стока ми је туда седам мјесеци уколико би дошло до тога ја немам излаз никакав за држање тога“, поручује Ново Шешлија.
„Смета што су близу кућа, смета што ће промијенити микроклиму, смета што ће угрозити 50 домаћинстава у селу Подосоје да не помињем остала села“, рекао је Божо Тркуља.
„Он ће живјети у Лондону и Швајцарској а ми ћемо се у живој ватри купати. То нећемо дозволити“, рекао је Гојко Капор.
У окупљену масу ушао је и билећки начелник. Миодраг Парежанин тврди да нико из његове администрације није дао позитивно мишљење за овај пројекат и додаје да су то урадили његови претходници прије три године.
„Срочили смо мишљење, послали га са свим оним што је тражено, рекли да има приватног земљишта да имају недјељиве цјелине да је угрожено сточарство да је угрожен живот и то смо ми све постали као мишљење испред општине“, рекао је начелник Билеће, Миодраг Парежанин.
„Процедура се мора испоштовати и зато постоји процедура да би се ове ствари разјасниле мирним путем. Министарство трчи пред руду“, рекао је Милош Бошњак.
Концесију са директором бањалучког привредног друштва "Солар агроленд" Зораном Пејићем прије неколико дана је потписао ресорни министар. Петар Ђокић поручује да све ово још ништа не значи јер тек слиједи процјена утицаја на животну средину.
„Сигурно ће морати овај пројекат да претрпи техничке промјене и да се удаљи од подручја гдје се налази водозаштитна зона. То се радило и у осталим општинама па не видим разлога да не буде и овдје“, поручује министар енергетике и рударства Републике Српске, Петар Ђокић.
Овдје се ради о електрани са батеријским системом за складиштење електричне енергије, вриједност инвестиције прелази 277 милиона КМ. Више од 3000 Билећана је до сада потписало петицију против ове електране. Кажу да не одустају.
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