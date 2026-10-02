Пожар на дивљој депонији изазвала експлозија

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на дивљој депонији Шишета код Горажда није подметнут, већ га је изазвала експлозија, саопштено је из МУП-а Босанско-подрињског кантона.
Из МУП-а наводе да је 30. септембра у 14.00 часова Полицијској станици Горажде пријављено да је на депонији у мјесту Шишета дошло до пожара, те да су полицијски службеници, под надзором Кантоналног тужилаштва Горажде, спровели потребне истражне мјере и радње, укључујући узимање изјава од више свједока и очевидаца.
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"Према досадашњим сазнањима, истрагом је утврђено да је на наведеној локацији дошло до експлозије, након чега је услиједило самозапаљење отпадног материјала", наведено је у саопштењу, чиме су демантоване информације да је пожар на дивљој депонији подметнут.
Из полиције су апеловали на грађане и политичке субјекте да се суздрже од изношења нетачних и непровјерених информација које се односе на пожар на депонији Шишета.
Из полиције нису прецизирали како је дошло до експлозије.
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Због пожара на депонији ваздух загађен: Настава се и данас изводи онлајн
Због дима који се шири са пожаришта на дивљој депонији, ваздух у Горажду је загађен, те се настава у основним и средњим школама одвија онлајн путем.
(Срна)
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