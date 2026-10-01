Бијељина: Подијељено још 25 од 100 планираних ауто-сједалица

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градска организација Црвеног крста Бијељина подијелила је данас још 25 од 100 предвиђених дјечијих ауто-сједалица и одржала едукацију за родитеље о безбједности најмлађих у саобраћају.
Едукација обухвата правилно постављање и кориштење дјечијих ауто-сједалица, значај безбједног превоза дјеце и основне поступке пружања прве помоћи дјеци, а на питања родитеља одговарао је дјечији хирург и педијатар бијељинске болнице Михајло Лазић.
"Ово је дивна акција Црвеног крста усмјерена на здравље и безбједност најмлађих", рекао је Лазић новинарима.
Јелена Матић, координатор за пројекте Градске организације Црвеног крста Бијељина, каже да је раније додијељено 25 и данас 25 дјечији аутосједалица, а још 50 ће их бити поклоњено родитељима, за које ће бити организована и додатна едукација.
Према њеним ријечима, овај пројекат Црвеног крста финансирали су привредници града Бијељина, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму