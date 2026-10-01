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Бијељина: Подијељено још 25 од 100 планираних ауто-сједалица

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01.10.2026 19:49

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Градска организација Црвеног крста Бијељина подијелила је данас још 25 од 100 предвиђених дјечијих ауто-сједалица и одржала едукацију за родитеље о безбједности најмлађих у саобраћају.
Фото: Srna

Градска организација Црвеног крста Бијељина подијелила је данас још 25 од 100 предвиђених дјечијих ауто-сједалица и одржала едукацију за родитеље о безбједности најмлађих у саобраћају.

Едукација обухвата правилно постављање и кориштење дјечијих ауто-сједалица, значај безбједног превоза дјеце и основне поступке пружања прве помоћи дјеци, а на питања родитеља одговарао је дјечији хирург и педијатар бијељинске болнице Михајло Лазић.

"Ово је дивна акција Црвеног крста усмјерена на здравље и безбједност најмлађих", рекао је Лазић новинарима.

Јелена Матић, координатор за пројекте Градске организације Црвеног крста Бијељина, каже да је раније додијељено 25 и данас 25 дјечији аутосједалица, а још 50 ће их бити поклоњено родитељима, за које ће бити организована и додатна едукација.

Према њеним ријечима, овај пројекат Црвеног крста финансирали су привредници града Бијељина, преноси Срна.

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Тагови :

Ауто-сједалица

Црвени крст

Бијељина

донација

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