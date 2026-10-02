Помоћу вјештачке интелигенције украли 95 милиона евра из банке

Аутор:АТВ редакција
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Преваранти који су користили вјештачку интелигенцију за имитирање гласова високих руководилаца украли су око 95 милиона евра (1.02 милијарди КМ) из Фидеурама, приватног банкарског огранка италијанске Интеса Санпаоло.
Више од половине новца накнадно је враћено, док је око 36 милиона евра и даље нестало.
Превара је почела у фебруару, када је тадашњи предсједник Фидеурама Паоло Молесини добио Воцап поруку која је изгледала као да ју је послао извршни директор Интесе Санпаоло Карло Мессина. У поруци је затражена хитна помоћ у вези с међународном финансијском трансакцијом, након чега је услиједио телефонски позив наводног партнера угледне адвокатске канцеларије.
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Према изворима упознатим са случајем, преваранти су користили АИ технологију како би опонашали глас адвоката. Увјерен да је захтјев аутентичан, Молесини је наложио финансијском одјелу да изврши више уплата на рачуне у иностранству, углавном у Кини и Хонг Конгу.
Неправилности су брзо откривене, након чега су обавијештене банке и надлежни органи у неколико земаља. Сарадњом власти Италије, Кине и Португала пронађено је и враћено око 53 милиона евра (103 милиона КМ). Преостали новац још није пронађен, а дио средстава је, према наводима извора, пребачен кроз више рачуна и претворен у криптовалуте.
Молесини и други руководиоци Фидеурама нису предмет истраге, док је миланско тужилаштво покренуло поступак против страног држављанина који живи изван Европе због сумње на рачунарску превару. Молесини је у марту поднио оставку на функцију предсједника, наводећи личне разлоге, преноси РадиоСарајево.
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Сличан случај забиљежен је и прошле године, када су преваранти уз помоћ АИ-ја имитацијом гласа италијанског министра навели бизнисмена Массима Мораттија да уплати готово милион евра.
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