Застрашујућа објава ученика: Направио листу дјеце коју ће избости

Аутор:АТВ редакција
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Друштвеним мрежама шире се застрашујуће објаве забринутих родитеља дјеце која похађају једну средњу школу у околини Загреба.
Према њиховим тврдњама, ученик трећег разреда објавио је списак колега које наводно намјерава да избоде ножем, што је изазвало праву опсаду и панику испред школске зграде.
Због огромног страха за безбједност својих најмилијих, многи родитељи су током дана дошли у школу и одвели дјецу кући. Према незваничним наводима родитеља, полиција је ученика који је саставио и објавио списак одмах одвела на психијатријско лијечење.
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Забринути мајке и очеви тврде да им управа школе у првим моментима није дала никакве информације о овом језивом инциденту, због чега је паника додатно ескалирала. Међутим, из руководства ове образовне установе стигло је званично саопштење у којем тврде да је све под контролом:
„Школа је поступила у складу са свим прописаним протоколима и предузела све потребне мјере ради безбједности ученика и запослених. Сви ученици, наставници и радници школе обавијештени су о фактичком стању. Угрозе безбједности у школи нема те сматрамо да нема потребе за медијским истицањем овог догађаја. Молимо за разумијевање како се не би доприносило ширењу непотребне забринутости“, наводе у овој средњој школи.
Полицијска управа се за сада није званично огласила са детаљима о овом случају, а истрага о свим околностима је у току, преноси Дневник.хр.
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