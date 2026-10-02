Ученик пао са 4. спрата и погинуо: Свему претходила свађа?

Аутор:АТВ редакција
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Ученик средње школе у Лос Анђелесу погинуо је након пада са четвртог спрата школске зграде директно у школско двориште.
Свједоци овог ужасног догађаја тврде да је непосредно прије трагедије дошло до жестоког вербалног и физичког сукоба са другим учеником. Због овог трагичног инцидента читава школа је била под потпуном блокадом готово три сата.
Трагедија се догодила у средњој школи Бењамин Франклин у четврти Хајланд Парк. Полиција је позвана нешто послије тринаест часова, након драматичне дојаве да је тинејџер пао са четвртог спрата. Хитне службе су га у критичном стању превезле у болницу, гдје су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт.
Према свједочењима ђака који су се затекли на лицу мјеста, драма је започела сукобом двојице ученика у школском ходнику.
"Након жестоке свађе и сукоба, ученик је одједном потрчао према прозору, а потом је услиједио ужас пао је преко ограде директно са четвртог спрата у двориште", испричао је један од шокираних очевидаца.
Сцена
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Полиција за сада званично не говори о кривичном дјелу, а све тачне околности које су претходиле овом кобном паду још се интензивно истражују. Идентитет погинулог тинејџера још увијек није званично објављен због заштите породице.
Одмах након трагедије установа је затворена, а испред улаза окупљало је све већи број преплашених ђака и родитеља. Ученици и особље су у потпуном шоку, а испред школе је брзо направљен импровизовани меморијал са цвијећем, свећама и потресним порукама за настрадалог другa.
Управа школе најавила је хитно ангажовање тимова за пружање стручне психолошке помоћи свим ученицима и запосленима како би се изборили са претрпљеним траумама. Истрага о свим детаљима ове трагедије се наставља, преноси Дневник.хр.
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