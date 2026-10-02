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Ученик пао са 4. спрата и погинуо: Свему претходила свађа?

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02.10.2026 14:05

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Ученик средње школе у Лос Анђелесу погинуо је након пада са четвртог спрата школске зграде директно у школско двориште.

Свједоци овог ужасног догађаја тврде да је непосредно прије трагедије дошло до жестоког вербалног и физичког сукоба са другим учеником. Због овог трагичног инцидента читава школа је била под потпуном блокадом готово три сата.

Трагедија се догодила у средњој школи Бењамин Франклин у четврти Хајланд Парк. Полиција је позвана нешто послије тринаест часова, након драматичне дојаве да је тинејџер пао са четвртог спрата. Хитне службе су га у критичном стању превезле у болницу, гдје су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт.

Према свједочењима ђака који су се затекли на лицу мјеста, драма је започела сукобом двојице ученика у школском ходнику.

"Након жестоке свађе и сукоба, ученик је одједном потрчао према прозору, а потом је услиједио ужас пао је преко ограде директно са четвртог спрата у двориште", испричао је један од шокираних очевидаца.

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Полиција за сада званично не говори о кривичном дјелу, а све тачне околности које су претходиле овом кобном паду још се интензивно истражују. Идентитет погинулог тинејџера још увијек није званично објављен због заштите породице.

Одмах након трагедије установа је затворена, а испред улаза окупљало је све већи број преплашених ђака и родитеља. Ученици и особље су у потпуном шоку, а испред школе је брзо направљен импровизовани меморијал са цвијећем, свећама и потресним порукама за настрадалог другa.

Управа школе најавила је хитно ангажовање тимова за пружање стручне психолошке помоћи свим ученицима и запосленима како би се изборили са претрпљеним траумама. Истрага о свим детаљима ове трагедије се наставља, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Лос Анђелес

погинуо дјечак

Школа

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