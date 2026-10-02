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Јахта потонула на дно океана након удара кита: Посада чекала на спасавање 18 сати

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02.10.2026 13:48

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Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком
Фото: pexels/Elianne Dipp

Четворочлана посада јахте "Таи Там" спасена је након драматичне несреће у јужном Пацифику, гдје је удар кита уљешуре тешко оштетио пловило и на крају га послао на дно океана.

Инцидент се догодио око 250 наутичких миља сјеверно од острва Норфолк, док је 16-метарска јахта пловила Пацификом.

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Аустралијанка Џема Купер, која је у тренутку удара била за кормилом, испричала је АФП-у да је изненада зачула снажан ударац.

"Цијели брод је одбачен у страну", рекла је Купер, коју је силина удара избацила са мјеста за кормилом, преноси "Јутарњи лист".

Када је погледала према лијевом боку, угледала је групу од шест до осам уљешура. Једна или двије, према ријечима посаде, биле су готово дуге као њихова јахта.

Вода је почела продирати у труп

Размјере штете убрзо су постале јасне. Удар је разбио дио кормиларског система, отворио неколико пукотина на трупу и оштетио конструкцију од стаклопластике. У јахту је почела продирати велика количина воде.

Отприлике пола сата након удара посада је активирала сигнал за помоћ и упутила позив "Mayday". Сатима су избацивали воду и покушавали да спасу пловило. Француз Мартин Жафр, столар по занимању, покушао је пукотине да зачепи чак и експанзионом пјеном, а у једном тренутку заронио је испод јахте како би прегледао штету.

Новозеландско ратно ваздухопловство послало је патролни авион П-8А Посеидон, који је пронашао унесрећене и помогао у координацији акције спасавања.

Посада је током ноћи коначно схватила да "Таи Таму" нема спаса, те се пребацила у сплав за спасавање. У раним јутарњим сатима пресјекли су уже које их је још повезивало са јахтом јер су се бојали да ће их повући са собом.

Недуго потом гледали су како "Таи Там" нестаје испод површине Пацифика.

Спас стигао након 18 сати

Четворо бродоломаца провело је укупно око 18 сати чекајући спас. У недјељу око шест часова ујутро пронашао их је 143 метра дуг контејнерски брод "МВ Софрана Сурвилле".

Сви чланови посаде успјели су да се попну на теретни брод и прошли су без тежих повреда.

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"Било је предивно, предивно, а истовремено ужасан завршетак. Али, срећом, нико није изгубио живот", рекао је Џереми Купер, супруг Џеме Купер.

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Тагови :

Пацифик

Јахта

Кит

океан

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