Кобна анестезија убила дјевојчицу код зубара: Процурили детаљи из суда

Аутор:АТВ редакција
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Четворогодишња Емилија умрла је у стоматолошкој ординацији у њемачком Кронбергу након рутинског захвата под анестезијом, а случај који је потресао Њемачку добио је нови судски епилог.
Земаљски суд у Франкфурту осудио је анестезиолога Џералда В. на тринаест и по година затвора због убиства и покушаја убиства у још три случаја.
Према закључку суда, љекар није само направио низ озбиљних пропуста током лијечења, него је након погоршања стања дјевојчице покушавао да прикрије сопствене грешке, што је суд препознао као кључни елемент кривичног дјела. Судско вијеће сматра да би Емилија, да је помоћ позвана на вријеме, врло вјероватно преживјела.
Кобног дана дјевојчица је у ординацију стигла због стоматолошког захвата. Будући да се бојала, уведена је у анестезију. Међутим, недуго након тога њено здравствено стање се нагло погоршало. Умјесто да одмах алармира хитне службе, анестезиолог је сатима покушавао сам да ријеши ситуацију.
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Током поступка утврђено је да је тог дана користио контаминирани пропофол те радио без прописане стручне помоћи. Истрага је показала и озбиљне хигијенске пропусте, а посебно забрињава чињеница да је четворо дјеце добило анестезију из исте бочице лијека. Након захвата код све четворо дјеце дошло је до тровања крви. Емилија је била посљедње дијете које је тог дана примило анестетик и једина која није преживјела.
Према наводима из судског поступка, љекар је сатима убјеђивао дјевојчичину мајку и баку да нема потребе за одласком у болницу, иако се стање четворогодишњакиње видљиво погоршавало. Хитна помоћ позвана је тек током ноћи, када је већ било прекасно. Ни троје друге дјеце није било ван животне опасности упркос озбиљним симптомима, љекар их је послао кући, а двоје дјеце је касније завршило на респиратору у Универзитетској болници у Франкфурту.
Током изрицања пресуде судија се директно обратио оптуженом питањем које је обиљежило суђење:
„Шта сте, доврага, мислили? Како је могуће да љекар са дугогодишњим искуством није одмах позвао хитну помоћ и зашто сте већ сљедећи дан наставили да радите у другој ординацији?“, упитао је предсједавајући судија током изрицања пресуде.
Ово није била прва пресуда у истом случају. Оптужени је претходно био осуђен на десет и по година затвора због убиства из нехата, али је Савезни врховни суд укинуо ту одлуку и наложио ново суђење. Након поновљеног поступка суд је закључио да је постојала намјера прикривања сопствених грешака те га прогласио кривим за убиство, пише Слободна Далмација.
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