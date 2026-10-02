Једна особа ухапшена због преношења информација Кијеву

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти привели мушкарца на Криму због тога што је Служби безбједности Украјине (СБУ) преносио информације о објектима Оружаних снага Русије и кретању руске војне опреме.
У саопштењу се наводи да је ФСБ спријечио незаконите активности мушкарца рођеног 1992. године који је било умијешан у велеиздају на Криму.
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Према наводима ФСБ-а, приведени је остварио контакт са СБУ путем "Телеграма", те да је према инструкцијама службеника СБУ фотографисао и правио видео-снимке операције јединица противваздушне одбране, преносио координате и руте кретања конвоја руске војне опреме, као и информације у вези са размјештањем руских војних објеката на Криму.
(Срна)
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