Logo

Једна особа ухапшена због преношења информација Кијеву

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 10:21

Коментари:

0
Једна особа ухапшена због преношења информација Кијеву

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти привели мушкарца на Криму због тога што је Служби безбједности Украјине (СБУ) преносио информације о објектима Оружаних снага Русије и кретању руске војне опреме.

У саопштењу се наводи да је ФСБ спријечио незаконите активности мушкарца рођеног 1992. године који је било умијешан у велеиздају на Криму.

Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: Рапидно смо повећали сва примања грађана

Према наводима ФСБ-а, приведени је остварио контакт са СБУ путем "Телеграма", те да је према инструкцијама службеника СБУ фотографисао и правио видео-снимке операције јединица противваздушне одбране, преносио координате и руте кретања конвоја руске војне опреме, као и информације у вези са размјештањем руских војних објеката на Криму.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФСБ

Русија

Украјина

Крим

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Објављена детаљна прогноза до средине октобра

9 ч

0
Полиција Србија

Србија

Једна особа погинула у несрећи на ауто-путу

9 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Украјина мора да плати цијену

10 ч

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Бивши ученици упали наоружани у школу: Убили замјеницу директора, ранили још три особе

10 ч

0

Више из рубрике

Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Украјина мора да плати цијену

10 ч

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Бивши ученици упали наоружани у школу: Убили замјеницу директора, ранили још три особе

10 ч

0
Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

Свијет

Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

10 ч

4
Владимир Путин

Свијет

Путин: Ускоро ћемо сви возити кинеске аутомобиле

11 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

34 године од оснивања Четвртог одреда Специјалне бригаде полиције Бијељина

19

33

Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима