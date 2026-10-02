Притворени осумњичени за обљубу малољетница у Градишци

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор тројици младића из Градишке осумњиченима за обљубу над двије малољетне дјевојчице, сазнаје АТВ.
Рјешењем суда у притворску јединицу Казнено-поправног завода Бањалука спроведени су Д.С. (21), Н.О. (22) и Д.С. (22). Истрагом су обухваћена и два малољетника, који су раније пуштени да се бране са слободе.
Осумњиченима се на терет ставља да су починили кривично дјело обљубе са дјететом млађим од 15 година, за које је законом запријећена казна од најмање осам година затвора.
Према рјешењу суда притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи ометати поступак утицајем на свједоке, те због узнемирења јавности.
У циљу заштите малољетних жртава, у полицији и тужилаштву нису могли да откривају било какве информације овог шокантног случаја.
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