Стиже огромно богатство за три знака: Погледајте коме новац пада с неба

Аутор:АТВ редакција
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Док се већина бори са јесењим рачунима и броји дане до сљедеће плате, звијезде су за поједине припремиле сценарио потпуно другачији од тога.
Астролози најављују да октобар доноси чудо које се не виђа често, космичка врата се отварају, а финансијски благослов стиже онима који су чекали најдуже. За Лава, Дјевицу и Рибе ријеч „беспарица“ одлази у прошлост, а погађа их толика срећа да ће им једина брига бити како да распореде неочекивано богатство.
Преокрет од ког се живот мијења из коријена
Овдје није ријеч о пролазној срећи или ситном добитку. У питању је енергија која брише дугове и отвара путеве за које сте вјеровали да су заувијек затворени.
Наплата за године труда: Лавови су навикли да све освајају сопственом снагом и тешким радом, али у октобру се све окреће. Планете су се намјестиле тако да њихова упорност коначно добија опипљиву потврду. Очекујте позив или понуду каква се добија једном у животу. За вас октобар није само још један јесењи мјесец, већ почетак нове ере у којој новац престаје да буде проблем.
Прилив са стране коју нисте очекивали: Рибе ће осјетити шта значи права космичка правда. Можда стиже насљедство, стари дуг који сте давно отписали или пројекат који преко ноћи постаје „златна кока“. Интуиција ће вас одвести право до извора зараде, а срећа ће вас пратити у сваком ризику на који се одлучите.
Дјевица
Крај финансијске неизвјесности: Дјевицама је сигурност најважнија, а октобар им доноси баш то - стабилност о каквој су сањале. Ваше поље финансија свијетли јаче него икада. Било да је ријеч о повишици, бонусу или добитку у играма на срећу, новац ће се просто „лијепити“ за вас. Више нећете морати да бирате између жеља и могућности.
„Многи страхују од великог успјеха, али Лав, Дјевица и Рибе своју су лекцију научили кроз године одрицања. Октобар није само обичан лист на календару, већ тренутак када космос одлучује да вам врати све што вам је дуго ускраћивао. Не чудите се ако се све промијени преко ноћи када лавина крене, важно је само да не стојите сами себи на путу“, истичу астролози.
Отворите се за промјене, јер ове јесени вас погађа толика срећа да ће све муке из прошлости постати само блиједа успомена, преноси Крстарица.
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