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Потписано: Дјеци погинулих бораца 2,7 милиона за самозапошљавање

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02.10.2026 13:03

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2,7 милиона за самозапошљавање
Фото: Уступљена фотографија

На Јавни позив за самозапошљавање незапослене дјеце бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске прошло је 136 корисника, за које је Влада Републике Српске обезбиједила укупно 2.720.000 КМ.

Сваком кориснику биће додијељено 20.000 КМ за покретање сопствене дјелатности и обезбјеђивање услова за њено обављање.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић потписао је уговоре са корисницима средстава, чиме се реализује мјера усмјерена на рјешавање њиховог радно-правног статуса и подршку самозапошљавању.

Средства ће корисницима бити исплаћена на њихове текуће рачуне, а обавеза корисника је да их намјенски користе како је регулисано и уговором.

Реализацијом ове мјере 136 младих људи добија конкретну подршку за покретање сопственог посла и стварање услова за дугорочну економску самосталност.

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Тагови :

Самозапошљавање

Дјеца погинулих бораца

Радан Остојић

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