Додик и Зељковић у посјети ФК БСК: Нови терен за нове побједе

Аутор:АТВ редакција
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Стадион ФК БСК добио је нову травнату подлогу, а у наредних петнаестак дана сви радови ће да буду приведени крају.
Бањалучки клуб тако ће се вратити у своју фудбалску кућу у којој ће имати све што је неопходно за тренажни процес, али и одигравање утакмица.
У посјету бањалучком клубу данас су стигли Игор Додик и Богољуб Зељковић који истичу значај развоја спортске инфраструктуре.
“Желим да изразим задовољство што отварамо још један терен. Морам да се захвалим руководству Фудбалског савеза Републике Српске, на челу са Вицом Зељковићем. У његовом мандату никад се више није радило на инфраструктури и на условима за нашу дјецу. Широм Републике Српске отварамо више од тридесет терена, а неки су већ завршени. То је нешто што ме веома радује. Кроз спорт дјеца уче и развијају, тимски дух, здравији ум и стварају нова пријатељства. Уче се да никад не треба да одустају, да се не предају, и то је оно нешто што се од нас очекује - да створимо услове да дјеца имају гдје да тренирају и да се играју, односно да стварају нова пријатељства. Надам се да ће нови таленти то да искористе и да ћемо да их видимо негдје у свијетлој будућности широм свијета", рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Задовољство не крије ни Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац. “Великан из Платонове” дао је велику подршку БСК-у у реализацији овог инфраструктурног пројекта.
“Наша обавеза, као ФК Борац, једног од највећих спортских колектива у Републици Српској, је да будемо на услузи и да дамо подршку и свим осталим клубовима. Без јаког Борца нема ни јаког БСК-а, а ми смо то препознали. Пружили смо велику подршку да се радови заврше. Морам да се захвалим и институцијама Републике Српске које су то препознале. Ово је пројекат Фудбалског савеза Републике Српске који је обезбиједио саму траву, вјештачку подлогу, док је на неки начин обавеза Градске управе била да се ураде сви припремни и грађевински радови, што на жалост Град Бањалука није препознао, па смо морали да се, хајде да тако кажем, снађемо. Али ево, велика захвалност прије свега институцијама и "Путевима" који су то препознали, заједно са Фудбалским клубом Борац и ФК БСК.
Такође бих се овим путем захвалио и господину Игору Додику који је данас овдје у посјети, а донирао је и спортску опрему за Омладинску школу Фудбалског клуба БСК, али и рефлекторе и мреже које ће ускоро овдје да се поставе.” истакао је потпредсједник ФК ''Борац''
У БСК-у пресрећни што се враћају на свој терен, али кажу да ће врата стадиона да буду отворена и за остале клубове.
“У наредне двије седмице очекујемо завршетак радова. ФК БСК броји преко 200 чланова - од најмањих пјетлића до сениора. Сви ће сада да тренирају на овом терену. Али поред њих и сви градски клубови ће имати прилику да добију термине, јер тренутно се сви сналазимо за терен по граду. Ово је велика ствар за наш клуб, али и за читав град.“ рекао је Александар Мићић, казао је директор ФК БСК
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