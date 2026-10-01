Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Србије поражена је од Њемачке на „Алијанц арени“ резултатом 2:0 (1:0).
Ништа ново, Србија је поново поражена. Овога пута у Минхену од Клопове Њемачке која није играла у најјачем саставу. Без главних звијезда, са скромним Волтемадеом и капитеном Сержом Гнабријем, као највећом звијездом у Флоријана Вирца, који у Ливерпулу никако да покаже пун потенцијал, али је зато „плесао“ против Србије.
Скромно издање Србије, чији је гол маестрално бранио Ђорђе Петровић. У претходна два меча предност је добио Вања Милинковић-Савић, а Ђорђе је показао да Пауновић и Србија и те како могу да се ставе у његове руке.
Недељковић је био десно, Ераковић, Бабић и Гудељ тројица штопера, а лијево Филип Костић.
Изненадио је Пауновић Нијемце и Србију одлуком да у стартних 11 уврсти Џодића из Алмерије, поново је на клупи остао Лазар Самарџић. Живковић је био десно, Тадић лијево, а уз Џодића у средини Максимовић.
Низале су се шансе пред голом Петровића од самог почетка, али Нијемци то нису успијевали да материјализују.
На први гол чекало се до 39. минута када је лопту закуцао под пречку Бишоф. Претходно је праву браву у шеснаестерцу Србије имао Вирц, који је шутнуо шпицем, а лопта се од стативе одбила до Бишофа.
Мировале су мреже до краја првог полувремена. У наставку, све исто као и на почетку, Њемачка је нападала, Србија се бранила.
Вирц је у 61. минуту удвостручио предност Панцера. Ефектан пријем, дриблинг и рутинска егзекуција у сам угао Петровићевог гола.
Колико је Србија била инфериорна против комбинованог састава Њемачке, најбоље осликава сув статистички податак, који каже да су Нијемци упутили 32 шута, наспрам једног ударца Србије.
Посјед лопте чак 75 одсто у корист Нијемаца, довољно говори о немоћи Орлова да уопште запријете Клоповој чети.
Покушао је Пауновић да размрда екипу направивши четвороструку измјену у 67. минуту.
Изашли су Тадић, који је капитенску траку предао Костићу, изашао је и Андрија Живковић, Страхиња Ераковић и Стефан Џодић, умјесто њих: Саша Лукић, Лазар Самарџић, Михајло Цветковић и Страхиња Павловић.
Ништа се драстично није промијенило. Њемачка је нападала, Србија се бранила и чекала да норвешки арбитар одсвира крај.
Рутинска побједа Нијемаца, пети везани пораз Орлова под командом Вељка Пауновића.
Нови меч Србију очекује у недјељу од 20 сати и 45 минута против Холандије.
Грчка коју води Иван Јовановић испустила је 2:0 против Холандије (2:2), али је сачувала лидерску позицију у нашој групи са седам бодова. Србија је посљедња без бодова, Холандија има пет, а Њемачка четири бода, преноси Спутњик.
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