Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

Аутор:АТВ редакција
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Дипломатија коју предсједник Милорад Додик води са Вашингтоном, Москвом и Тел Авивом представља повратак природном савезништву српског народа са Сједињеним Државама и Русијом, какво је постојало у оба свјетска рата, истакао је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.
"Ово је генијалност дипломатије коју Додик и његови људи воде. Ријеч је о изузетном дипломатском потезу, посебно када се узме у обзир колико је Српска мала у односу на земље којима се Додик обратио", оцијенио је Благојевић.
Веома значајним је оцијенио и недавни сусрет српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са шефом кабинета Бијеле куће Сузи Вајлс.
"Ово је важан корак у развоју нових односа између САД и Републике Српске", рекао је Благојевић и додао да САД развијају снажне и добре односе са српским народом у БиХ.
Он је истакао да је састанак са Вајлсовом најважнији састанак који Цвијановићева може да има у Сједињеним Државама, осим са предсједником Трампом.
"Тај састанак је важнији од њеног састанка са државним секретаром Марком Рубиом или са било ким у Стејт департменту, јер је Вајлсова на улазним вратима, на капији код предсједника Трампа. Зато је ово огроман напредак за Републику Српску, за српски народ на Балкану, за српски народ у БиХ. И надајмо се да се то настави", рекао је Благојевић.
Наставак ових напора и побољшања односа између Српске и САД, каже Благојевић, веома је добро за српски народ у Републици Српској, за заштиту њене аутономије, слободе, права да слободно исповиједа своју православну вјеру и свих ствари које су данас угрожене од централне власти у Сарајеву и ЕУ.
Благојевић је истакао да је све ово доказ да се приступ Вашингтона према Републици Српској дефинитивно промијенио, као и да се све то десило за само годину и по.
"Била је ноћ под Бајденом и није било наде. Сада, под предсједником Трампом, због способности Милорада Додика да се снађе кроз лавиринте америчке владе и америчке политичке ситуације, није само нови дан, већ је будућност веома свијетла и пуна наде", рекао је Благојевић за РТРС.
Он је нагласио да је важно за Републику Српску да има америчке политичке личности и гласове који разумију њену позицију и који су спремни да директно комуницирају са њеним представницима.
"Оно што чујем у Вашингтону говори ми да је ово тек почетак", истакао је Благојевић.
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