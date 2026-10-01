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Додик: Прњавор - мала Европа

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01.10.2026 21:09

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СНСД трибина Избори 2026 Милорад Додик
Фото: X/Milorad Dodik

Прњавор је наша мала Европа, мјесто вриједних људи који знају шта значе рад, слога и напредак, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Они добро знају ко се бори за њихове и интересе Републике Српске. Зато сам увјерен да ће подржати Жељку Цвијановић, Саву Минића и СНСД", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Прњавор

Избори 2026

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