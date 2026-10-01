Додик: Прњавор - мала Европа

Аутор:АТВ редакција
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Прњавор је наша мала Европа, мјесто вриједних људи који знају шта значе рад, слога и напредак, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Они добро знају ко се бори за њихове и интересе Републике Српске. Зато сам увјерен да ће подржати Жељку Цвијановић, Саву Минића и СНСД", рекао је Додик.
Прњавор је наша мала Европа, мјесто вриједних људи који знају шта значе рад, слога и напредак. Они добро знају ко се бори за њихове и интересе Републике Српске. Зато сам увјерен да ће подржати Жељку Цвијановић, Саву Минића и СНСД. pic.twitter.com/Q4CUGtVNHG— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2026
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