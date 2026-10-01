Специјалне јединице способне да одговоре задацима

Аутор:АТВ редакција
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Симулација напада и покушај преузимања телевизијског торња. Припадници Жандармерије и специјалне-антитерористичке јединице МУП-а Српске савладали су захтјеван терен Голе планине на Козари.
„Што се тиче вјежбе можемо рећи да је успјешна, ту смо показали ефикасност, обученост и да смо значајно подмладили јединице. Што се тиче нас, ове јединице су гарант безбједности Републике Српске“, рекао је Ведран Симић, начелник Центра за обуку.
„Ови доктори за тероризам требају да покажу са чим ће се суочити ако покуша било ко да угрози безбједност Републике Српске“, рекао је Жељко Будимир, министар Унутрашњих послова Републике Српске.
Представљен је упад диверзантско-терористичке групе и покушај преузимања објекта. МУП Српске показао је да је спреман да одговори на сваки изазов.
„Влада Републике Српске ће наставити улагање у МУП у сваком смислу те ријечи, од самих наших полицајаца, службеника, опреме и свега осталог. Желимо да будемо управо на оном нивоу да можемо увијек одговорити задатку“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
До прије неколико година једна је пушка служила десет мушкараца. Данас је полиција гарант безбједности Републике Српске.
„Републике Српска цијени ангажман полицијских службеника. То су за нас врхунске патриоте, људи који су на бранику Републике у сваком тренутку и сваког часа, и зато и Република мора да узврати побољшањем њиховог стандарда и личног и опремањем свих јединица које се употребљавају у било ком сегменту очувања", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
„Да би представили себе као најсигурнију дестинацију у Европи везано за тероризам, мигранте и остало и да би на тај начин постигли успјешност друштва, привреде и бенефите и развој инфраструктуре неопходно је да се сви осјећају сигурни и заштићени“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне Скупштине Републике Српске.
Вјежбу полиције Републике Српске испратио је и израелски ратни ветеран. Моше Леви увјерио се да је Српска спремна да се суочи са свим изазовима. Вјежба је изведена као симулација реалне безбједносне ситуације како би се јавности показала спремност припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
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