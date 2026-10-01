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Путин: Имам добар и дугогодишњи однос са Трампом

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01.10.2026 19:41

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Vladimir Putin i Donald Tramp
Фото: Tanjug/AP

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је успоставио добар, дугогодишњи однос са предсједником САД Доналдом Трампом.

"Захвалан сам му на напорима да ријеши, рецимо, украјинску кризу. Као што сам много пута рекао, и у то сам увјерен, он то чини искрено", рекао је Путин на пленарној сједници 23. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај".

Путин је навео да је Русија захвална и првој дами Меланији Трамп на њеном хуманитарном раду током сукоба.

"Веома бисмо вољели да ови фактори који нас дијеле постану ствар прошлости и да се појаве нове перспективе за обострано корисну сарадњу", рекао је Путин, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

Русија

Америка

Сарадња

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