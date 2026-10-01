Зашто су Руси на дронове ставили "бркове"?

Аутор:АТВ редакција
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Русија је, по свему судећи, почела да претвара своје млазне дронове „Герањ“ („Шахеди“ за иранско тржиште) у специјализовано оружје за нападе на украјинску електроенергетску мрежу.
На њима су примијећене необичне шипке налик „брковима“, чија је намјена да активирају бојеву главу дрона када он додирне чак и тако танак објекат као што је високонапонски кабл.
Ова до сада невиђена модификација примијећена је након што је украјински добровољац Сергеј Стерненко објавио снимак дрона.
Шипке се пружају напријед из носа летјелице и по свему судећи служе као контактни окидачи, омогућавајући да се бојева глава активира у тренутку када дрон додирне жицу.
– Ово је „Шахед“ са брковима, са специјализованом бојевом главом за нападе на високонапонске далеководе. Највјероватније су бркови додати како би затворили контакт и активирали бојеву главу при удару у мале циљеве, попут далековода – написао је Стерненко.
Према наводима портала „Дифенс блог“, слична конфигурација примијећена је и на другој локацији, што указује да ова модификација можда није ограничена само на један експериментални дрон.
Разлог за овакав дизајн је једноставан. Стандардни ударни упаљач најбоље функционише када дрон удари у чврст објекат. Међутим, електрични кабл представља необично тежак циљ – танак је, виси у ваздуху и летјелица може једноставно да га закачи, а да притом не настане довољно снажан удар који би активирао бојеву главу.
Сличан проблем представља и далеководни стуб, јер се велики дио његове конструкције састоји од отворене решетке.
Шипке које вире из предњег дијела дрона практично повећавају површину за контакт, омогућавајући каблу да активира оружје прије него што труп летјелице прође кроз њега.
„Бркови“ су, по свему судећи, само дио ширег руског настојања да млазне дронове прилагоди управо за нападе на украјинску електроенергетску мрежу.
Дан раније, савјетник украјинског предсједника за одбрамбене технологије Сергеј Бескрестнов, познатији као „Флеш“, објавио је да је Русија први пут употријебила специјализовану кумулативну бојеву главу за пресијецање конструкција, познату као КРСН, на млазном дрону. Њен циљ није првенствено да изазове снажну експлозију, већ да пресјече чврсте металне конструкције.
Према Бескрестнову, КРСН се састоји од главног пуњења тежине 40 килограма, уз још четири додатна ударна модула. Због тога је посебно погодна за пресијецање челичних ногу далеководних стубова или конструктивних елемената мостова.
Раније су се појавили извјештаји да је у млазним нападачким дроновима коришћеним током напада на Кијев и друге регионе пронађено готово 100 компоненти страног поријекла, изјавио је Владислав Власјук, комесар украјинског предсједника за политику санкција.
Међу идентификованим дијеловима налазе се компоненте произведене у Сједињеним Америчким Државама, Кини, Тајвану, европским земљама, Њемачкој и Јапану.
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