Захарова: Фабрике оружја за Украјину у Европи су потенцијална мета

Аутор:АТВ редакција
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Фабрике за производњу оружја за Украјину у европским земљама су потенцијалне војне мете за Русију, рекла је портпарол руског Министарства иностраних послова Марија Захарова.
Захарова је на конференцији за новинаре додала да ће Москва објавити информацију о трилатералном састанку Русије, САД и Украјине ако такав договор буде постигнут.
Према њеним ријечима, дискусија о таквом састанку у овом тренутку је контрапродуктивна.
Она је указала да Русија цијени труд који посредници улажу у покушаје да се дође до рјешења за Украјину, преноси Срна.
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