Logo

Захарова: Фабрике оружја за Украјину у Европи су потенцијална мета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 18:51

Коментари:

0
Захарова: Фабрике оружја за Украјину у Европи су потенцијална мета
Фото: X

Фабрике за производњу оружја за Украјину у европским земљама су потенцијалне војне мете за Русију, рекла је портпарол руског Министарства иностраних послова Марија Захарова.

Захарова је на конференцији за новинаре додала да ће Москва објавити информацију о трилатералном састанку Русије, САД и Украјине ако такав договор буде постигнут.

Према њеним ријечима, дискусија о таквом састанку у овом тренутку је контрапродуктивна.

Она је указала да Русија цијени труд који посредници улажу у покушаје да се дође до рјешења за Украјину, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Марија Захарова

Оружје

Украјина

Коментари (0)

Прочитајте више

Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН

Свијет

Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН

14 ч

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

"Москва ће одговорити на санкције Федоровој"

5 д

0
Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

Свијет

Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

6 д

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Што дуже траје сукоб то више наруџби оружја

1 седм

0

Више из рубрике

Макрон на историјском минимуму

Свијет

Макрон на историјском минимуму

6 ч

0
Кинески предсједник Си Ђинпинг присуствује чајању у Црвеној соби Бијеле куће, петак, 25. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Си: Велики препород кинеске нације незаустављив

7 ч

0
Авион Ербас А350 компаније Катар Ервејз снимљен у лету насупрот ведром плавом небу.

Свијет

Ова авио компанија има најбољи вај-фај у авионима, у 10 најбољих само једна европска фирма

7 ч

0
Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

"Флај Дубаи" потврдио сукоб међу пилотима

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима