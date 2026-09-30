Бањалука пред новом сезоном загађења

Аутор:Лана Остојић
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Главни проблем загађења су индивидуална и колективна ложишта, уз саобраћај, индустрију и депоније. Када температурна инверзија задржи загађујуће материје при тлу, концентрације штетних честица нагло расту.
"Поредећи податке о квалитету ваздуха ове односно прошле године и претходних година долазимо до закључка да је ваздух сваке године све загађенији. Прошла година је посебно била проблематична у том смислу гдје смо имали неколико пута веће концентрације тих лебдећих честица у односу на граничне вриједности", каже Душица Пешевић, шеф Катедре за заштиту природне средине на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци.
Проблем додатно усложњава урбана градња. Гушћи блокови зграда могу ограничити струјање ваздуха, а када се томе придруже емисије из ложишта и саобраћаја, концентрације ПМ10 и ПМ2.5 честица вишеструко премашују граничне вриједности. Те честице продиру дубоко у плућа и кардиоваскуларни систем и утичу на здравље. Тренутно је ситуација добра, што је и очекивано за овај период године.
"Оно што се може очекивати у наредним мјесецима су више вриједности и веће концентрације које грејна сезона доноси. Важно је нагласити да Институт у претходном периоду, у претходне 2 године није био ангажован од Града у децембру или јануару из непознатих разлога", каже Мирјана Делић Јовић, в.д. директора Института за заштиту и екологију Републике Српске.
Препорука Института за заштиту и екологију Републике Српске је да се појача инспекцијски надзор у зимским мјесецима у виду редовнијих контрола и анализе енергената који се сагоријевају. Град најављује улагања у топловодну мрежу и електрични јавни превоз. Препоручена мјера је и уградња обавезних филтера на димњаке индивидуалних ложишта, што Бања Лука још није урадила.
"Имали смо ту различите цијене и пратимо како доћи до тога да цијене уз субвенције и нешто потенцијално шта буде трошак да то буде могуће да се реализује и тражимо квалитет филтера који може да гарантује потенцијално и више грејних сезона. То су ствари које не можемо преко ноћи, али свакако је у нашој стратегији и акционом плану који смо усвојили", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Више од 100.000 возила, све гушћа градња без консултација са струком и дим из ложишта комбинација је која зими гарантује загађен ваздух. Индекс квалитета ваздуха од 0 до 50 сматра се добрим, док вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље. Управо такве индексе Бањалука је знала да биљежи током зимских мјесеци.
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