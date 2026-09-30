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Цвијановић: Језеро, Шипово и Мркоњић Град, мини - турнеја по нашим прелијепим крајишким општинама

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30.09.2026 20:40

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Цвијановић: Језеро, Шипово и Мркоњић Град, мини - турнеја по нашим прелијепим крајишким општинама
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић посјетила је данас Језеро, Шипово и Мркоњић Град.

- Језеро, Шипово и Мркоњић Град, мини - турнеја по нашим прелијепим крајишким општинама - написала је Цвијановићева на Инстаграму.

Мркоњић Град увијек био уз Републику Српску

Мркоњић Град је увијек био уз Републику Српску. Овдје људи добро знају да је слобода у којој данас живимо плаћена најскупљом цијеном, рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.

- Знају и да ту слободу морамо одлучно бранити, а Републику Српску у миру градити и развијати. Зато је подршка СНСД-у све ове године снажна и неупитна, а сигурни смо да ће бити потврђена и 4. октобра - написала је Цвијановићева на Инстаграму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Мркоњић Град

Избори 2026

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