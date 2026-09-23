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Захарова: Што дуже траје сукоб то више наруџби оружја

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23.09.2026 18:49

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Што дуже траје сукоб у Украјини то више наруџби добија војно-индустријски комплекс Запада, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Украјински предсједник Владимир Зеленски потписао је Декларацију о стогодишњем партнерству са Канадом с циљем продубљења економске и политичке сарадње. Поред тога, потписан је и одвојени споразум о сарадњи између Украјине и Канаде у сфери одбране.

Отава је објавила и слање ракета пресретача Кијеву у вриједности око 350 милиона канадских долара.

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Захарова је констатовала да је стотину година значајан период, те је канадским држављанима пожељела стрпљење.

"Логика Отаве треба да им буде јасна јер је слична као и у Вашингтону, што дуже сукоб траје, то ће више стићи наруџби војно-индустријском комплексу", рекла је Захарова.

Она је нагласила да и стрпљење има свој крај, тако да ће се раније или касније Канађани запитати зашто њихова средства одлазе у сукоб на другој страни свијета, а не на њихову здравствену заштиту и путеве.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Украјина

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