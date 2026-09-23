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Зашто мађарска војска долази у Србију

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23.09.2026 19:49

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Зашто мађарска војска долази у Србију
Фото: Instagram/odbranaivojska

Припадници Речне флотиле Војске Србије и Првог пука за разминирање Мађарске војске ове недјеље на Тиси код Титела изводе заједничку обуку за извршавање намјенских задатака у операцијама на унутрашњим пловним путевима.

Обука представља наставак вишегодишње успјешне сарадње ријечних јединица двеју земаља и реализује се са циљем размјене искустава у примјени тактика, техника и процедура у заштити речног саобраћаја, унапређења обучености и способности за заједничко извршавање задатака, као и ради даљег јачања међусобног разумијевања и повјерења.

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Ове године обуци присуствују и представници Румунске армије у својству посматрача, саопштило је Министарство одбране.

Током вишедневних активности на ријеци, мјешовите бродске посаде увјежбавају борбене радње и поступке у заштити пловног пута, уз извршење бојевих гађања по циљевима на води.

Дејствује се из бродских топова са ријечних вишенамјенских бродова Војске Србије, а досадашњи резултати показују висок ниво обучености и координације бродских посада у рјешавању постављених ватрених задатака.

Припаднике ријечних јединица на обуци данас је обишао командант Копнене војске генерал-мајор Зоран Насковић. Он је разговарао са војницима и старјешинама и изразио задовољство што се припадници Војске Србије и Мађарске војске одлично професионално разумију и заједнички успјешно рјешавају све задатке на обуци.

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Заједничка обука речних јединица Србије и Мађарске једна је од бројних активности билатералне војне сарадње наших двије земље усмјерених на изградњу конкретних способности и промоцију добросусједских односа и стабилности у региону, додаје се у саопштењу.

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Тагови :

Мађарска

Србија

Војска Србије

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