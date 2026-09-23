Сутра се слави Теодора Александријска: Један обичај се посебно односи на мушкарце

Аутор:АТВ редакција
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СПЦ и њени вјерници 24. септембра обиљежавају Преподобну Теодору Александријску. Живећи у родној Александрији, Преподобна Теодора је имала веома младога мужа.
Врачара ју је наговорила да начини прељубу, што је она и учинила, због чега је веома брзо почела да је мучи грижа савјести.
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Мучена овом пошасти, ријешила је да се ошиша и обуче у мушко одијело и прерушена у мушкарца отишла је у мушки Манастир Октодекат под именом – Теодор. Њен труд, пост, бдијење, понизност и плачно покајање задивили су сву братију. Оклеветана од неке блудне дјевице, као да је с њом затруднјела, Теодора се није хтјела правдати сматрајући ту клевету као казну Божју за свој ранији гријех.
Због ове лажи је протјерана из манастира послије чега је седам година провела сналазећи се по шуми и пустињи, и још уз то његујући дијете блуднице. Побиједила је сва вражја искушења: није се поклонила сатани, није хтјела да прими јело из руку једног војника, нити да прихвати понуду мужа да му се врати – јер све је то био, како је сматрала, само призрак ђаволски, и чим би се Теодора прекрстила крстом, све је ишчезавало као дим.
Послије седам година прими је игуман у манастир, гдје је умрла послије двије године. Тек тада познаше монаси, да је то била жена; а игуману се јави анђео и објасни му све. Њен муж јој је дошао на сахрану, и остао до смрти у келији своје бивше жене.
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Према житију, она је имала превелику благодат Божју: кротила је звијери, лијечила болесне и "воду у сухом бунару изведе", преноси Религија.
"Тако Бог прослави истинску покајницу, која са јуначким трпљењем 9 година кајаше само један свој гријех. Упокојила се 490. године", наводи се житију ове светице.
Хришћанство проповиједа и да би на тај дан мушкарци требало да пронађу снаге да својим женама опросте гријех, као што је то учинио Теодорин муж.
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