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Ово је цијела Србија чекала: Вељко Пауновић проговорио о Душану Влаховићу

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23.09.2026 20:10

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Вељко Пауновић
Фото: Таnjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалску репрезентацију Србије задесио је велики пех, пошто се повриједио нападач Душан Влаховић и неће бити на располагању Вељку Пауновићу за мечеве у Лиги нација.

Пауновић је на конференцији за медије открио како ће изостанак Влаховића утицати на екипу.

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"Не волимо да нам се играчи повређују, не волимо да имамо губитке на том плану. Поготово кад је био у доброј форми, постизао голове. Ради се о нападачу, то је важно. Све оно што је препознатљиво за њега и његовом раду за екипу и свему што на терену је способан да уради. Сви ти недостаци, мислим да су један губитак с неке стране, али са друге морамо се окренути нашим људима који су на располагању. Нашим стрелцима који исто тако имају добре учинке, Лука Јовић, Јовељић, Цветковић, Милошевић... Он се још бори за статус у Португалији, али остали момци су у јако доброј форми и постижу голове", рекао је Пауновић.

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Похвалио је и остале играче који могу да га замијене.

"Способни су да ураде посао као што је и Влаховић радио до сада. Контактирао ме послије утакмице, рекао је да је осјетио нешто у листу. Рекао сам да се обрати доктору, протакуларно су урадили све што је до њих. То је оно колико ми можемо, што је до нас, не утичемо на повреде и остале ствари из ове перспективе", рекао је Вељко Пауновић.

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Тагови :

Вељко Пауновић

Душан Влаховић

Душан Влаховић повријеђен

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