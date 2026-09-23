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Појавила се фотографија Слобе Васића у монашкој мантији: Огласила се његова супруга и све објаснила

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23.09.2026 20:37

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Фото: Telegraf video/Screenshot

Након што се на друштвеним мрежама појавила фотографија пјевача Слобе Васића у монашкој мантији са Острога, у јавности су се покренуле спекулације да се замонашио, али је његова супруга Јелена открила да је ријеч о лажној фотографији.

Његова супруга Јелена огласила се за Блиц и открила да је ријеч о монтираној фотографији:

– Слоба је љетос под Острогом био са кћерком, а ово је АИ фотографија. Он никада мантију није обукао – била је кратка она и додала:

– Послије Острога је отишао на свирке и цијело љето радио у Црној Гори, БиХ, Словенији и Хрватској.

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Пометња на друштвеним мрежама

Подсјетимо, на друштвеној мрежи „X“ објављена је фотографија на којој Слоба Васић наводно позира у мантији са непознатим људима испред манастира Острог, што је збунило јавност и покренуло полемику.

Један корисник је уз фотографију упитао да ли је Слоба „кренуо путем Милана Станковића“, док су поједини у коментарима тврдили да се пјевач замонашио.

Подсјетимо, Јелена и Слоба нашли су се у жижи медијског интересовања након што су у јавност испливале поруке које је пјевач слао другим дјевојкама. Ипак, она никада није жељела да говори лоше о њему, прије свега због њихове кћерке:

– Он је отац мог дјетета, сада ми је она најважнија. Молим вас за мало приватности, пролазимо кроз најтежи период – изјавила је Лела тада.

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Тагови :

Слоба Васић

Пјевач

естрада

Јелена Васић

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