Појавила се фотографија Слобе Васића у монашкој мантији: Огласила се његова супруга и све објаснила

Аутор:АТВ редакција
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Након што се на друштвеним мрежама појавила фотографија пјевача Слобе Васића у монашкој мантији са Острога, у јавности су се покренуле спекулације да се замонашио, али је његова супруга Јелена открила да је ријеч о лажној фотографији.
Његова супруга Јелена огласила се за Блиц и открила да је ријеч о монтираној фотографији:
– Слоба је љетос под Острогом био са кћерком, а ово је АИ фотографија. Он никада мантију није обукао – била је кратка она и додала:
– Послије Острога је отишао на свирке и цијело љето радио у Црној Гори, БиХ, Словенији и Хрватској.
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Подсјетимо, на друштвеној мрежи „X“ објављена је фотографија на којој Слоба Васић наводно позира у мантији са непознатим људима испред манастира Острог, што је збунило јавност и покренуло полемику.
Један корисник је уз фотографију упитао да ли је Слоба „кренуо путем Милана Станковића“, док су поједини у коментарима тврдили да се пјевач замонашио.
Ljudi jel ovo Sloba Vasic krenuo putem Milana Stankovica?? pic.twitter.com/bDoRgGeq4Q— 💋Morana💋 (@MoranaDarkAngel) September 21, 2026
Подсјетимо, Јелена и Слоба нашли су се у жижи медијског интересовања након што су у јавност испливале поруке које је пјевач слао другим дјевојкама. Ипак, она никада није жељела да говори лоше о њему, прије свега због њихове кћерке:
– Он је отац мог дјетета, сада ми је она најважнија. Молим вас за мало приватности, пролазимо кроз најтежи период – изјавила је Лела тада.
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