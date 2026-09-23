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Жељко Митровић усред емисије казнио Јовану Јеремић

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23.09.2026 20:15

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Јована Јеремић
Фото: Youtube/Blic

Жељко Митровић је недавно усред емисије казнио Јовану Јеремић. У програму се тада појавио са разлогом који Јовани није ишао у прилог, а његовим ријечима је брујао регион.

Наиме, Митровић је тада донио одлуку да у програму уживо казни Јовану и то са 50 одсто од плате.

"Кажњена си 50 одсто од децембарске плате, морао сам да те казним", рекао је Жељко.

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"Што?", питала је Јована.

"Имали смо два микроинцидента, а за један си крива само ти. Урадила си то без моје сагласности, без сагласности уредника информативе. Знаш шта си урадила. Мораш да знаш, приватни филмови или видео-записи из било чијег живота се не пуштају. Јеси блуровала и урадила на исправан начин, али ја желим породици тог човјека да се извиним. То није мој стил, са разлогом си кажњена. Драго ми је да си разумјела", истакао је Митровић.

"Жив програм је жив програм"

"Витешки сам то изнијела. Научила сам, признам кад погријешим", рекла је Јеремићева.

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"И извињавамо се што је један гост увриједио једног припадника амбасаде, то су дипломате, тај респект не смије да понестане. Али жив програм је жив програм, не можемо да будемо одговорни шта ће ко да одговори", рекао је Жељко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељко Митровић

Јована Јеремић

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