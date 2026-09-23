Откривено зашто је чувени глумац одлучио да оде на еутаназију у 43. години

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француски глумац и редитељ Арно Дени одлучио је да оконча свој живот еутаназијом у 43. години, описујући тешким ријечима пакао кроз који је пролазио током посљедњих неколико мјесеци због здравствених проблема са којима се суочавао.
„Више не могу да изађем из своје куће. Више немам друштвени живот. Више уопште немам живот. Немам ништа од онога што чини достојанство човјека. А ствари постају све горе и горе. Љекари више немају ништа да ми понуде“, изјавио је Арно Дени 6. јануара за лист „Л'Ест Републикен“ (L'Est Républicain), истовремено објављујући своју намјеру да умре.
Све је почело када је 17. јула 2023. године подвргнут операцији препонске киле на десној страни, током које му је уграђена протеза од полипропилена. Према његовим ријечима, управо је то био почетак „силазне путање у пакао“. Тврдио је да је због тог поступка остао инвалид.
Арно Дени је основао удружење под називом „Французи жртве протеза за киле“, које на друштвеним мрежама окупља стотине свједочења људи који говоре о свом очају због нежељених посљедица повезаних са имплантатима који се користе у лијечењу киле.
Свијет
Француска легализовала еутаназију, зна се ко има право на њу
„Арно Дени је своју одлуку донио у договору са тројицом љекара у Намиру, у Белгији. Његово тијело га више није слушало. Изгубио је контролу над њим. Његова смрт је посљедица интензивних болова које је трпио током мјесеци“, изјавио је за АФП његов адвокат Филип Куртоа.
„Повјерио ми је задатак да лично наставим његову борбу и да пружим подршку његовој породици“, додао је адвокат, саопштавајући да је већ уложио приговор на одлуку о обустављању поступка по Денијевој пријави.
Глумац је 5. јануара 2026. године поднио кривичну пријаву против непознатих лица због ненамјерног наношења повреде, али је случај крајем августа архивиран, уз образложење да прекршај „није био довољно поткријепљен доказима“.
У изјави објављеној 18. септембра у оквиру медијске групе ЕБРА, Арно Дени изразио је бијес и разочарање због обустављања поступка.
„Газе по ономе што је од мене још мало остало“, изјавио је тада.
Свијет
Први случај еутаназије дјетета у европској држави: Случај завршио у Тужилаштву
Његов адвокат је саопштио да је 18. септембра поднио нову кривичну пријаву, овога пута уз придруживање поступку у својству грађанске странке, како би затражио „покретање судске истраге“.
Адвокат је појаснио да породица Арноа Денија у овом тренутку не жели да даје изјаве.
Арно Дени био је ученик двојезичне школе „Екол Жанин Мануел“ (École Jeannine Manuel), гдје се први пут сусрео са позориштем.
Потом је на двије године отишао у Сједињене Америчке Државе, у Њу Џерзи, гдје је на енглеском језику играо у Шекспировом „Хамлету“ и драми Оскара Вајлда „Важно је звати се Ернест“ (The Importance of Being Earnest).
По повратку у Француску похађао је часове глуме код Жана Перимонија и Жана-Лорана Кошеа.
Након тога примљен је на Национални виши конзерваторијум драмске умјетности у Паризу, гдје је годину дана похађао класу Доминик Валадије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Најновије
Најчитаније
17
06
17
04
16
53
16
52
16
50
Тренутно на програму