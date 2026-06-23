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Први случај еутаназије дјетета у европској држави: Случај завршио у Тужилаштву

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:59

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модернизација просторија болница Брчко
Фото: Srna

У Холандији је први пут спроведена еутаназија неизљечиво болесног дјетета откако су почетком 2024. године ступила на снагу правила која то омогућавају, саопштила је министарка јавног здравља те земље Софи Херманс.

У писму упућеном парламенту, Херманс је навела да је посебна комисија за процјену еутаназије код дјеце размотрила пријављени случај, разговарала са љекаром који је спровео поступак и своје налазе прослиједила Јавном тужилаштву, које ће утврдити да ли је љекар поступио у складу са законом, пренио је НЛ тајмс.

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Холандска министарка није изнијела детаље о узрасту дјетета нити о природи болести.

Према прописима усвојеним 2024. године, еутаназија је дозвољена за дјецу узраста од једне до 12 година која болују од неизљечиве болести, уз сагласност родитеља и након процјене да не постоји могућност ублажавања патње другим методама.

Мјера је намијењена тешко болесној дјеци за коју се очекује да ће преминути у догледно вријеме, укључујући пацијенте са тешким урођеним аномалијама и метаболичким поремећајима.

Прије доношења нових правила, еутаназија је у Холандији била дозвољена само за новорођенчад и дјецу старију од 12 година, док су за дјецу између једне и 12 година на располагању биле палијативна седација и друге мјере за ублажавање симптома.

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У Србији активна еутаназија није дозвољена, док пацијент има право да одбије или прекине лијечење, што се у јавности често назива пасивном еутаназијом, иако правници и љекари праве разлику између та два појма.

(Танјуг)

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Тагови :

Холандија

еутаназија

Дијете

болница

Болест

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