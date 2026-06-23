Психолог открио три ствари због којих мушкарци никада не напуштају жене

Аутор:АТВ редакција
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Михаил Лабковски, руски психолог који годинама ради са паровима у кризи, тврди нешто непријатно. Мушкарци не одлазе из веза због друге жене, лоше хране или мањка страсти.
Одлазе када нестану три ствари, а већина вас их свакодневно гаси мислећи да помаже односу. Најгора вијест је што се све три ствари не тичу мушкарца. Тичу се жена. И то оног дијела који сте вјероватно жртвовале негдје између прве године везе и другог дјетета.
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Лабковски је у Русији познат по директном, готово грубом стилу. Не тепа клијентима и не продаје приче о сродним душама. Његова теза гласи овако: мушкарац остаје уз жену која је емоционално самостална, која га не претвара у пројекат и која не тражи од њега да попуни рупе које је сама направила.
Звучи хладно, али ако погледате парове око себе који су заједно двадесет година, видјећете образац.
Жена која ујутру устаје срећна због себе, а не због њега, аутоматски постаје неко уз кога се дише лакше. Лабковски то зове емоционална аутономија. Кад мушкарац осети да сте ви извор свог расположења, престаје да буде крив за сваки ваш лош дан. А кривица је, по њему, најтиши разлог због ког људи одлазе.
Покушајте да се сјетите последњег пута кад сте се насмијали нечему што нема везе са њим. Ако морате дуго да размишљате, то је одговор.
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Ово је дио гдје се већина веза ломи. Жена мисли на једно, каже друго, очекује треће. Мушкарац онда погрешно протумачи све и послије двије године таквог распореда једноставно се искључи. Михаил Лабковски инсистира на реченицама од пет речи: хоћу, нећу, смета ми, пријатно ми је, доста.
Сасвим друга прича кад жена престане да шаље шифроване поруке. Мушкарци не одлазе због тешких жена. Одлазе због жена чије ријечи не значе оно што изгледају.
Највећи проблем није недостатак љубави, проблем је преузимање улога које нико није тражио. Кад му бирате чарапе, подсјећате га на љекара и пратите шта једе за ручак, престајете да будете партнер. Постајете менаџер његовог живота, а нико не остаје заљубљен у свог менаџера.
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Суплементи, јога и самопомоћ књиге ту не помажу много. Помаже једна одлука: пустити га да буде одрастао човјек, чак и кад погрешно спакује кофер.
Већина љубавних савјета које читате на порталима врти се око тога како да будете бољи према њему. Лабковски ради обрнуто. Цијела његова теза стаје у једну реченицу: будите бољи према себи, па ће и он пожелети да остане.
То је способност да будете срећни и без партнера, али да свјесно бирасте да будете са њим. Није независност из ината, већ унутрашњи мир који не зависи од туђег понашања.
Кад то једном пробате, тешко вам је да се вратите на старо. А њему је тешко да оде-
(Крстарица)
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