Новинарка АТВ-а Валерија Илић освојила трећу награду у кампањи "Стоп шверцу"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новинарка Алтернативне телевизије Валерија Илић добитница је треће награде у кампањи "Стоп шверцу", коју заједнички организују Управа за индиректно опорезивање (УИО) и Удружење економиста Републике Српске СВОТ.
Наша колегиница је награду освојила за прилог о Шверцу цигарета који је емитован у емисији "Бизнис клуб" на нашој телевизији.
Прилог можете погледати у наставку од 19. минута.
Ове године на наградни конкурс пријављено је укупно 13 радова.
Прву награду освојила је Маријана Миљић Бјеловук из “Гласа Српске”. Другу награду у износу од 500,00 КМ добили су: Јелена Стојишић из Њузмакс Балканс, Фарук Бурназовић из Радио Сарајева, Горан Мркић из Бизнисинфо портала и Весна Керкез из Монда.
"Све медијске објаве су својим квалитетом и објективношћу значајно допринијеле кампањи, пружајући детаљне информације и анализе о утицају шверца цигарета на економију и друштво", саопштили су данас организатори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч3
БиХ
1 ч1
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму