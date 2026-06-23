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Новинарка АТВ-а Валерија Илић освојила трећу награду у кампањи "Стоп шверцу"

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:42

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Валерија Илић
Фото: АТВ

Новинарка Алтернативне телевизије Валерија Илић добитница је треће награде у кампањи "Стоп шверцу", коју заједнички организују Управа за индиректно опорезивање (УИО) и Удружење економиста Републике Српске СВОТ.

Наша колегиница је награду освојила за прилог о Шверцу цигарета који је емитован у емисији "Бизнис клуб" на нашој телевизији.

Прилог можете погледати у наставку од 19. минута.

Ове године на наградни конкурс пријављено је укупно 13 радова.

Прву награду освојила је Маријана Миљић Бјеловук из “Гласа Српске”. Другу награду у износу од 500,00 КМ добили су: Јелена Стојишић из Њузмакс Балканс, Фарук Бурназовић из Радио Сарајева, Горан Мркић из Бизнисинфо портала и Весна Керкез из Монда.

"Све медијске објаве су својим квалитетом и објективношћу значајно допринијеле кампањи, пружајући детаљне информације и анализе о утицају шверца цигарета на економију и друштво", саопштили су данас организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Валерија Илић

Шверц цигарета

Награда

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