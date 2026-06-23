Скандалозно одбијање из Сарајева: Оружане снаге БиХ оставиле Мостар у пламену

Аутор:АТВ редакција
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Док је на депонији Уборак буктао пожар катастрофалних размјера, а грађани Мостара гушили се у отровним гасовима, из Сарајева је стигао хладан туш. Оружане снаге БиХ одбиле су да пошаљу хеликоптере у помоћ, остављајући локално становништво и ватрогасце на цједилу!
На депонији ЈП „Депонија” Уборак избио је велики пожар који је убрзо измакао контроли. Због озбиљности ситуације и директне пријетње по здравље људи, Штаб цивилне заштите Града Мостара и Kантонални штаб Херцеговачко-неретванског кантона (ХНK) хитно су прогласили стање техничко-технолошке несреће.
Ватрена стихија пријављена је у 09.15 часова, након чега је на терен упућено 15 ватрогасаца са седам возила. Сви радници су евакуисани у посљедњи час, а на поприште катастрофе, поред ватрогасних јединица, стигли су припадници МУП-а и Хитне медицинске помоћи. Kако је дан одмицао, пакао на терену је постајао све тежи, па је ангажовано око 30 ватрогасаца са 12 возила, укључујући и испомоћ која је стигла из Чапљине.
Иако је заједнички штаб у 12.46 часова упутио званичан и хитан захтјев Оружаним снагама БиХ за помоћ у гашењу пожара из ваздуха, тај захтјев је одбијен.
Док је „Аир Трактор” из Хрватске направио чак 13 избачаја воде у периоду од 10.45 до 16.00 часова и лавовски се борио са ватром, војни хеликоптери из Сарајева нису ни полетјели.
Из Сарајева је саопштено да су процијењени „значајни ризици за безбједност посаде и летјелице”. Kао разлоге за недолазак навели су изложеност отровним гасовима, потенцијалну опасност од неексплодираних убојитих средстава (НУС), те густ дим и смањену видљивост. Ипак, грађани оправдано питају: за кога се чувају ове летјелице ако не за помоћ народу у ванредним ситуацијама?
БиХ
Поново у погону воз Сарајево - Плоче
Умјесто ваздушне подршке, у акцију су на крају укључени само припадници пешадије Оружаних снага БиХ са цистернама на земљи, што је било далеко од довољног за овакву катастрофу.
Службе заштитe и спашавања и даље проводе надљудске напоре како би локализовале пожар и санирале посљедице. Због густог и еколошки погубног дима, Градска управа Мостара и Цивилна заштита издале су хитне превентивне препоруке за становништво:
Грађани се позивају на максималан опрез и праћење даљих упутстава надлежних органа, преноси Аваз.
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