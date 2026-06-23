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Скандалозно одбијање из Сарајева: Оружане снаге БиХ оставиле Мостар у пламену

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:06

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Пожар Мостар
Фото: АТВ

Док је на депонији Уборак буктао пожар катастрофалних размјера, а грађани Мостара гушили се у отровним гасовима, из Сарајева је стигао хладан туш. Оружане снаге БиХ одбиле су да пошаљу хеликоптере у помоћ, остављајући локално становништво и ватрогасце на цједилу!

На депонији ЈП „Депонија” Уборак избио је велики пожар који је убрзо измакао контроли. Због озбиљности ситуације и директне пријетње по здравље људи, Штаб цивилне заштите Града Мостара и Kантонални штаб Херцеговачко-неретванског кантона (ХНK) хитно су прогласили стање техничко-технолошке несреће.

Ватрена стихија пријављена је у 09.15 часова, након чега је на терен упућено 15 ватрогасаца са седам возила. Сви радници су евакуисани у посљедњи час, а на поприште катастрофе, поред ватрогасних јединица, стигли су припадници МУП-а и Хитне медицинске помоћи. Kако је дан одмицао, пакао на терену је постајао све тежи, па је ангажовано око 30 ватрогасаца са 12 возила, укључујући и испомоћ која је стигла из Чапљине.

Срамотно образложење из Оружаних снага БиХ

Иако је заједнички штаб у 12.46 часова упутио званичан и хитан захтјев Оружаним снагама БиХ за помоћ у гашењу пожара из ваздуха, тај захтјев је одбијен.

Док је „Аир Трактор” из Хрватске направио чак 13 избачаја воде у периоду од 10.45 до 16.00 часова и лавовски се борио са ватром, војни хеликоптери из Сарајева нису ни полетјели.

Из Сарајева је саопштено да су процијењени „значајни ризици за безбједност посаде и летјелице”. Kао разлоге за недолазак навели су изложеност отровним гасовима, потенцијалну опасност од неексплодираних убојитих средстава (НУС), те густ дим и смањену видљивост. Ипак, грађани оправдано питају: за кога се чувају ове летјелице ако не за помоћ народу у ванредним ситуацијама?

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Умјесто ваздушне подршке, у акцију су на крају укључени само припадници пешадије Оружаних снага БиХ са цистернама на земљи, што је било далеко од довољног за овакву катастрофу.

Апел грађанима: Затворите се у куће!

Службе заштитe и спашавања и даље проводе надљудске напоре како би локализовале пожар и санирале посљедице. Због густог и еколошки погубног дима, Градска управа Мостара и Цивилна заштита издале су хитне превентивне препоруке за становништво:

  • Строго избјегавати боравак на отвореном простору у широј зони инцидента.
  • Хитно затворити све прозоре и врата на стамбеним објектима.
  • Посебно заштитити рањиве категорије: дјецу, труднице, хроничне болеснике и старија лица.
  • Најстроже се забрањује кориштење отворених вода у погођеном подручју.

Грађани се позивају на максималан опрез и праћење даљих упутстава надлежних органа, преноси Аваз.

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Тагови :

пожар

Мостар

Оружане снаге БиХ

Босна и Херцеговина

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