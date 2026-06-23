Јутарњи трик за расхлађивање стана без климе: Урадите ово чим устанете

Аутор:АТВ редакција
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Ако вам се стан током врелих дана претвара у праву пећницу, можда правите једну грешку чим отворите очи. Умјесто да одмах пустите врели ваздух унутра, неколико јутарњих потеза може помоћи да простор остане свјежији сатима - и то без климе и скупих уређаја.
Најбољи тренутак за борбу против врућине је рано јутро, док су спољне температуре још ниже. Тада треба искористити свјеж ваздух и расхладити стан прије него што сунце почне да загријава зидове и прозоре.
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Чим устанете, отворите широм прозоре на супротним странама стана како бисте направили промају и избацили устајао, топао ваздух који се скупљао током ноћи. Оставите их отворене док је напољу пријатније, а затим их затворите прије него што температура почне нагло да расте.
Једна од најчешћих грешака јесте оставити прозоре отворене и пустити сунце да загријава простор. Када јутарње сунце крене да удара кроз стакло, затворите ролетне или навуците завјесе — тако правите заштитни слој између топлоте и просторије.
Ујутру провјерите шта вам беспотребно подиже температуру. Телевизори, рачунари, пуњачи и други уређаји који остају укључени могу стварати додатну топлоту, посебно у мањим просторијама.
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Прије него што кренете са обавезама:
Ових неколико минута ујутру може помоћи да стан спорије упија топлоту током најтоплијег дијела дана - без укључивања климе.
(ЖенаБлиц)
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