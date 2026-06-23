Logo

Јутарњи трик за расхлађивање стана без климе: Урадите ово чим устанете

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:43

Коментари:

0
Уређена дневна соба са клима уређајем
Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Ако вам се стан током врелих дана претвара у праву пећницу, можда правите једну грешку чим отворите очи. Умјесто да одмах пустите врели ваздух унутра, неколико јутарњих потеза може помоћи да простор остане свјежији сатима - и то без климе и скупих уређаја.

Најбољи тренутак за борбу против врућине је рано јутро, док су спољне температуре још ниже. Тада треба искористити свјеж ваздух и расхладити стан прије него што сунце почне да загријава зидове и прозоре.

пумпа

БиХ

Колико је гориво на пумпама у БиХ појефтинило? Ево тренутног стања

Јутарњи трикови за расхлађивање стана

Прво отворите стан - али само на кратко

Чим устанете, отворите широм прозоре на супротним странама стана како бисте направили промају и избацили устајао, топао ваздух који се скупљао током ноћи. Оставите их отворене док је напољу пријатније, а затим их затворите прије него што температура почне нагло да расте.

Спустите ролетне прије него што сунце "удари"

Једна од најчешћих грешака јесте оставити прозоре отворене и пустити сунце да загријава простор. Када јутарње сунце крене да удара кроз стакло, затворите ролетне или навуците завјесе — тако правите заштитни слој између топлоте и просторије.

Искључите све што додатно грије стан

Ујутру провјерите шта вам беспотребно подиже температуру. Телевизори, рачунари, пуњачи и други уређаји који остају укључени могу стварати додатну топлоту, посебно у мањим просторијама.

Временска мапа БиХ

Друштво

Мапа БиХ потпуно црвена: Метеоролози најављују екстреме

Мали јутарњи ритуал који прави разлику

Прије него што кренете са обавезама:

  • отворите прозоре док је ваздух свјеж,
  • направите кратку промају,
  • затворите просторије које не користите,
  • спустите ролетне и замрачите најосунчаније собе.

Ових неколико минута ујутру може помоћи да стан спорије упија топлоту током најтоплијег дијела дана - без укључивања климе.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

расхлађивање стана

Клима уређај

топлотни талас

врућина

Рекордни топлотни талас

Коментари (0)

Прочитајте више

mobilni telefon mobitel

Регион

Нова опасна превара хара регионом: На мети популарна апликација

2 ч

0
Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

Економија

Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

2 ч

0
Пожар у Требињу

Градови и општине

Густ дим узнемирио Требињце: Ватрогасци упутили апел грађанима

2 ч

0
ВоЛТЕ

Наука и технологија

Појавила вам се ознака ВоЛТЕ на телефону: Шта то значи

2 ч

0

Више из рубрике

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Савјети

Постоји опасност од експлозије: Које ствари не треба остављати у аутомобилу током врућина?

5 ч

0
крема за сунчање

Савјети

Три највеће заблуде о креми за сунчање: Ово није довољно да вас заштити од сунца

21 ч

0
Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?

Савјети

Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?

22 ч

0
Nesanica telefon krevet

Савјети

Једноставан трик против врућине: Љекари открили како расхладити тијело

1 д

0

  • Најновије

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

12

45

Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

12

44

"Beer and food fest" стиже у Бањалуку: Десет дана забаве за цијелу породицу уз бесплатан улаз

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима