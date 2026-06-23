Нова опасна превара хара регионом: На мети популарна апликација

Аутор:АТВ редакција
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Популарна апликација за новчане трансакције "Револут", коју многи користе за бесконтактно плаћање и брзу размјену новца, нашла се на удару довитљивих превараната.
Сценарио је готово идентичан већ познатим финансијским преварама, али су криминалци овај пут толико уиграни и пажљиви да жртве ни не слуте да управо остају без новца. Све почиње позивом од наводно надлежне особе која вас упозорава на хитан проблем с рачуном.
Један корисник подијелио је своје горко искуство на друштвеним мрежама како би упозорио друге да не направе исту грешку.
Република Српска
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"Назвала ме особа која се представила као запослени у одјељењу за безбједност Револута. Знали су моје податке и звучали су врло увјерљиво. Рекли су ми да ми је рачун угрожен и да постоје сумњиве трансакције. Константно су ме држали под притиском, тврдећи да морам одмах реаговати или ће ми рачун бити блокиран", навео је преварени корисник.
Под изговором "заштите рачуна", преваранти су га убиједили да преко апликације Google Meet упали опцију за дијељење екрана (screen sharing) како би га, наводно, водили кроз сигурносну провјеру. Комуникација је све вријеме изгледала потпуно легитимно.
Епилог ове приче је финансијски крах - са рачуна су брзо извршене трансакције према крипто и платним платформама, а укупна штета износи око 900 евра. Након што је пријавио превару, из Револута су одбили да му врате новац уз образложење да је трансакције - одобрио сам.
Како препознати лажни позив?
Како не бисте насјели на ову уиграну превару, запамтите сљедећа правила:
"Ако вас неко зове, ствара панику, пријети блокадом рачуна и тражи хитне уплате, то је чиста превара. Пазите, људи, врло су увјерљиви и професионални!", закључује овај корисник, чију су причу потврдили и многи други који су се нашли на мети истих превараната, али су на вријеме спустили слушалицу, преноси Дневник.хр.
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