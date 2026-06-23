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Густ дим узнемирио Требињце: Ватрогасци упутили апел грађанима

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
23.06.2026 10:04

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Пожар у Требињу
Фото: АТВ

Густ дим који се јутрос узнемирио Требињце, био је посљедица контролисаног паљења грања, које је претходно пријављено Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Требиње, потврдио је за АТВ командир Дејан Кашиковић.

"На локалитету Два Рибара данас је извршено контролисано паљење грања, које је благовремено пријављено Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Требиње. Активност је спроведена под надзором и није представљала опасност од ширења пожара", рекао је за АТВ Дејан Кашиковић командир ТВЈ.

Из Територијалне ватрогасно спасилачке јединице апелују на грађане да свако планирано спаљивање биљног отпада, грања и другог горивог материјала претходно пријаве, те да се досљедно придржавају свих прописаних мјера заштите од пожара.

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Посебно подсјећају да је од 1. јуна до 15. септембра на снази забрана паљења ватре на отвореном простору због повећаног ризика од избијања и ширења пожара. У том периоду свако паљење ватре може озбиљно угрозити животе људи, имовину и природна богатства Херцеговине.

„Позивамо грађане на максималну одговорност и сарадњу. Превенција је најефикаснији начин заштите од пожара, а један непажљив поступак може изазвати несагледиве посљедице. Чувајмо наше шуме, имовину и људске животе“, поручио је командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

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