Logo

Eлектро-Бијељина: Без струје сутра око 1.300 корисника

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 09:33

Коментари:

0
Електро-Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Због планских радова на годишњем ремонту, велики дио општине Лопаре сутра, у сриједу 24. јуна, привремено ће остати без напајања електричном енергијом.

Како је саопштено из предузећа "Електро-Бијељина", радници ће изводити радове на чворишту 35/10 кВ "Прибој" и припадајућим далеководима "Прибој", "Потраш", "Пељаве" и "Колобара".

Искључење је планирано у периоду од 9.00 до 17.00 часова.

У овом термину електричну енергију неће имати око 1.300 корисника у сљедећим насељеним мјестима: Прибој, Пељаве, Подгора, Потраш, Липовица Бријест, Завршје и Мумбашићи.

"Молимо наше кориснике за стрпљење, јер су најављени радови битни за дугорочну поузданост система дистрибуције електричне енергије", поручили су из "Електро-Бијељине".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Струја

насеља без струје

искључење струје

Коментари (0)

Прочитајте више

Саша Стојанић, пјевач

Сцена

Освојио треће мјесто у Звездама Гранда: Огласио се Бањалучанин Саша Стојаковић

3 ч

0
Радионица Тренинг за сјећања инспирисана истоименом збирком поезије аутора Вите Маринковића 28. јуна у Монеу

Култура

Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

3 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић наставила је данас своју посјету Израелу.

БиХ

Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"

3 ч

0

Више из рубрике

Пожар

БиХ

Град прекривен димом: Погледајте размјере пожара у Мостару

4 ч

0
Конференција беба Власеница 2026.

Градови и општине

"Конференција беба" у Власеници

14 ч

0
Златне руке Подриња традиционална манифестација

Градови и општине

"Златне руке Подриња" окупиле велики број посјетилаца

17 ч

0
Густ дим усљед пожара на депонији у Мостару.

БиХ

Познат узрок пожара на депонији Уборак у Мостару?

19 ч

0

  • Најновије

13

01

Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

12

45

Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима