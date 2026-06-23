Eлектро-Бијељина: Без струје сутра око 1.300 корисника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због планских радова на годишњем ремонту, велики дио општине Лопаре сутра, у сриједу 24. јуна, привремено ће остати без напајања електричном енергијом.
Како је саопштено из предузећа "Електро-Бијељина", радници ће изводити радове на чворишту 35/10 кВ "Прибој" и припадајућим далеководима "Прибој", "Потраш", "Пељаве" и "Колобара".
Искључење је планирано у периоду од 9.00 до 17.00 часова.
У овом термину електричну енергију неће имати око 1.300 корисника у сљедећим насељеним мјестима: Прибој, Пељаве, Подгора, Потраш, Липовица Бријест, Завршје и Мумбашићи.
"Молимо наше кориснике за стрпљење, јер су најављени радови битни за дугорочну поузданост система дистрибуције електричне енергије", поручили су из "Електро-Бијељине".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Култура
3 ч0
Хроника
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму