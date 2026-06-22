"Златне руке Подриња" окупиле велики број посјетилаца

Аутор:АТВ редакција
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"Златне руке Вишеграда" организују се више од једне деценије. Представљају богатство народног стваралаштва, традиционалних заната и гастрономске понуде подрињског краја, привлачећи велики број посјетилаца и туриста из региона.
Рукотворине, предмети старих заната, домаћа радиност и други аутентични производи, на двадесет укусно уређених штандова, изложени су први пут на вишеградској ћуприји, једном од најпрепознатљивијих симбола Вишеграда.
„Обожавам све прелијепе ствари у животу, а најљепше ствари у животу су дјеца и цвијеће. Зато сам ја те цвјетне мотиве покушала да пренесем на ове моје радове, различитих облика и величина па да и ти цвјетови украшавају наше домове од бетона“, казала нам је Миланка Мила Србљановић из Прибоја.
„Бавим се рукотворинама, пустовање вуне, како се сад модерније каже – филцовање. Торбе, сапуне, па ове кошуље за фолклор па ту су и џемпери па сликам. Углавном, свестрана сам“, рекла је Славојка Марковић из Источне Илиџе.
„Све је наша домаћа производња, од ликера, џемова, од слатка. Рецимо, имате слатко од шишарке, које је много љековито за плућа и бронхитис. Имамо домаће колаче, тјестенину, вргањ, сокови“, рекла нам је Миљана Станковић из Трнова.
„Имамо ручних радова, имамо нешто и од наших домаћих компота. Имамо домаће трешње и јагоде и стварно смо се потрудили да донесемо нешто из нашег краја, да пробају људи нешто из наше планине“, рекла нам је Јела Јањушевић из општине Рудо.
“Златне руке Подриња” традиционално организује Туристичка организација Вишеград. Директор Туристичке организације Јадранко Јањић рекао је да су „Златне руке Подриња“ један од најзначајнијих догађаја посвећених очувању културне баштине и промоцији домаће радиности.
„Оно што је нама драго као Туристичкој организацији јесте то што можемо да спојимо више радиности, више традиција, гдје можемо да видимо човјека са гуслама, људе који праве сапуне, значи разне радиности па ту су и српске ношње. Оно што је нама битно и оно што ми желимо да то остане традиција и да ми останемо на Ћуприји и да из године у годину овдје направимо још бољи програм“, казао је директор Туристичке организације Вишеград, Јадранко Јањић.
“Златне руке Подриња” традиционално организује Туристичка организација Вишеград.Директор Туристичке организације Јадранко Јањић рекао је да су „Златне руке Подриња“ један од најзначајнијих догађаја посвећених очувању културне баштине и промоцији домаће радиности.
„Вишеград, као једна од познатих туристичких дестинација, не само Републике Српске, него и читаве регије и задовољство је видјети велики број људи, који свакодневно пристижу у Вишеград и то не само на једнодневни боравак, него остају заиста и по неколико дана. Заиста, велика захвалност свима, који се баве туризмом у нашој општини, као и радницима ТО Вишеград, који заједно са општином Вишеград настоје да употпуне садржаје како би сви ти туристи имали прилику шта и да виде и на тај начин да се задрже у нашем граду“, поручио је начелник општине Вишеград, Младен Ђуревић.
Из Туристичке организације Вишеграда најављено је да ће током љетне туристичке сезоне бити организован низ садржаја, међу којима су традиционалне манифестације „Вишеградска регата“ и „Скокови са ћуприје“, које ће бити одржане 4. и 5. јула.
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